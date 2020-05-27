CHP'li meclis üyesine Erdoğan'a hakaretten gözaltı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Meclis Üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga, 2013 yılında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı hakaret içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.