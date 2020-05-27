Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
1 ton naylon kül oldu
1 ton naylon kül oldu
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki...
Dağlardaki dut ağaçlarından bağlama üretiyor
Dağlardaki dut ağaçlarından bağlama üretiyor
Hazal Nehir'den evde parkur macerası
Hazal Nehir'den evde parkur macerası
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'li meclis üyesine Erdoğan'a hakaretten gözaltı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Meclis Üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga, 2013 yılında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı hakaret içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:50
0 Okunma
CHP'li meclis üyesine Erdoğan'a hakaretten gözaltı

Yerel seçimlerde Karabağlar Belediyesi’nde meclis üyesi seçilen Dila Koyurga’nın, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadan hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Koyurga’nın paylaşımları üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Koyurga gözaltına alındı. Koyurga’nın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPDila KoyurgaGözaltıİzmirKarabağlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaca ünlü sahil, yeni döneme hazır
Dünyaca ünlü sahil, yeni döneme hazır
Jandarmanın durdurduğu otomobilden 384 adet sikke çıktı
Jandarmanın durdurduğu otomobilden 384 adet sikke çıktı
Çocuklar sosyal mesafe çemberlerinde oynadı
Çocuklar sosyal mesafe çemberlerinde oynadı
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
Antalya girişinde uzun araç kuyruğu
Antalya girişinde uzun araç kuyruğu
Hatay, muz üretiminde 3'üncü sırada
Hatay, muz üretiminde 3'üncü sırada
HES inşaatını sel bastı
HES inşaatını sel bastı
Salepte hasat sürüyor
Salepte hasat sürüyor
Haşhaş tarlaları, tablo gibi
Haşhaş tarlaları, tablo gibi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı