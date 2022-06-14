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Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü

ŞANLIURFA’da cezaevinden izinli çıkan Mehmet Şahap (38), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14 Haziran 2022 Salı 08:18
Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, gece saatlerinde İpekyol Mahallesi 2338 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine giren Mehmet Şahap, izinli olarak Şanlıurfa’da bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerin silahsaldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahap yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Şahap ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahap, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfaİpekyol MahallesiSilahSaldırıCinayet
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