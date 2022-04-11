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Cezaevinden izinli çıkıp, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

ADANA'da cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlenen Murat Göbelek, boşanma aşamasındaki eşi Elif Göbelek'i, kucağında yeğeni olduğu halde defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Elif Göbelek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Murat Göbelek'in yakalanması için polis çalışma başlatıldı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 08:51
Cezaevinden izinli çıkıp, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Göbelek uyuşturucu suçundan cezaevine girince eşi Elif Göbelek, evi terk ederek kız kardeşinin yanında kalmaya başladı. Cezaevinden kısa süre önce izinli olarak çıkan Murat Göbelek, boşanma aşamasındaki eşi ilme konuşmak üzere yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Göbelek, cebinden çıkardığı bıçakla Elif Göbelek'e saldırdı. Murat Göbelek, kucağında yeğeni bulunan Elif Göbelek'i karnından defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

Evde bulunan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Elif Göbelek, ambulans ile ketteki bir özel hastaneye sevk edildi. Çok kan kaybeden Elif Göbelek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Murat Göbelek'i yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaCinayetKadın CinayetiMurat GöbelekElif Göbelek
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