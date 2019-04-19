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Ceylan derisi üzerine altın işlemeli tarihi İncil ele geçirildi

Ceylan derisi üzerine altın işlemeli tarihi İncil ele geçirildi

19 Nisan 2019 Cuma 09:14
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Ceylan derisi üzerine altın işlemeli tarihi İncil ele geçirildi

ADANA'da polis, ceylan derisi üzerine altın işlemeyle yazılmış tarihi İncil ve 1 madeni para ile mühür ele geçirdi.

Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 2 kişinin tarihi eser satmak istedikleri ihbarını aldı. Vecdi F.'yi takibe başlayan polisler, şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Vecdi F.'nin üzerinde, ceylan derisi üzerine altın işlemeyle yazılmış İncil ele geçirdildi. Bir diğer operasyonda ise Şefer A.'nın da üzerinden 1 madeni para ile mühür ele geçirdi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tarihi eserler ise dönemlerinin araştırılması ise Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaİnciCeylan Derisi
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