ÇEŞME'Yİ HORTUM VURDU!

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde saat 21.30 sıralarında lodos fırtınası ve ardından oluşan hortum yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çeşme-Alaçatı'da hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Park halindeki otomobillerin üzerlerine devrilen ağaçlar maddi hasara yol açarken, kısıtlama nedeniyle sokaklarda vatandaşların olmaması, yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçti. Doğal afetin ardından bölgeye AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), itfaiye ve 110 AKS (Arama Kurtarma Sağlık) ekipleri sevk edildi.

İNŞAAT ALANINDA KONTEYNER UÇTU, VİNÇ DEVRİLDİ

Bu arada Alaçatı Post mevkisinde yazlık evlerin inşaatının yapıldığı bölgede hortum büyük çapta hasara yol açtı. İnşaat alanındaki kenteyner ile vinç direği devrildi. Çevreye savrulan metal parçaları nedeniyle 16 işçi hafif şekilde yaralandı. Büyük bir facia yaşadıklarını ifade eden proje müdürü Ender Gür, "Buakşam saat 22.00 sıralarında doğal bir afetle karşılaştık. Herhangi bir şekilde can kaybımız yok. 15 tane yaralımız var, 12 tanesi ayakta tedavi görüyor. Tedbir amaçlı hastanedeler. 2'sinin ayağı kırık, diğerinin de ayağında malesef kırık var. Mesai bittikten sonra konteyner da koğuşlarında yatıyorlardı. Hortum çıktı, şükürler olsun, sıkıntımız yok, ölumüz yok, sevindirici taraf odur. Maalesef konteynerler uçtu." diye konuştu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de çeşme Alaçatı oluşan hortumun yolaçtığı hasar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında, aşırı yağış ve fırtınayla birlikte meydana gelen hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu. Yaralı vatandaşlarımız var. Ekiplerimiz olay yerinde, gereken çalışmaları yapıyor" denildi.

VALİ HOŞGÖR: 16 YARALI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, doğal afetle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16 kişinin yaralandığını ifade ederek, şu bilgiyi verdi:

"Bu gece saat 21.30 civarında Çeşme-Alaçatı ve Urla'da kuvvetli yağış, dolu ve hortum nedeniyle maddi hasar oluşmuş ve 16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı, 9 AFAD personeli va itfaiye ekipleri sevk edilmiş, olay arkadaşlarımızca takip edilmektedir."

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da konu ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. çataklı, açıklamasında, "İzmir/Çeşme-Alaçatı'da hortum ve aşırı rüzgardan, 9'u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu 16 kişi yaralı olarak hastanelere intikal etmiştir. AFAd ve ilhgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Drum stabil. Geçmiş olsun İzmir." ifadelerine yer verdi.

VALİ KÖŞGER BÖLGEDE INCELEMELERDE BULUNDU



İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle birçok iş yeri ve araçlar zarar gördü. Meydana gelen hortumda vincin devrelmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger felaketin yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Köşger, incelemelerin ardından açıklama yapan Vali Köşger, hortumun araçları yerinden kaldırıp, binaların üzerinden savurduğunu kaydetti.



'DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEMİŞ BİR VAKA YAŞANDI'



Daha önce Türkiye'de görülmemiş bir vaka yaşandığını ve Alaçatı'da tahribatın çok olduğunu belirten Vali Köşger, şunları söyledi:



"Bugün saat 21.30-22.00 sıralarında Çeşme ilçemiz Alaçatı Mahallemizde ciddi bir hortum, daha önce Türkiye'de İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum, şimdi sahayı da gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgesinde 8-10 aracı havaya kaldırıp binaların üzerinden aşındırıp, diğerlerinin üzerine atmış. Oldukça, fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Alaçatı Port'ta bir vinc devrilmesi sonucu şantiyenin üzerine orada 16 civarında çalışan işçi vatandaşımız, hafif şekilde yaralandı. Birisi Ege Üniversitesi'ne Ege'ye sevk edildi. Onun dışındakiler burada ayakta tedaviyle taburcu edildiler. Ayrıca şimdi geçeceğimiz yamaç evleri bölgesinde, konutlarda hasar olduğu anlaşılıyor. Hasarın boyutunu iyi anlayabilmemiz için sabahın olması gerekiyor. Burada kaymakamımız, belediye başkanımız, itfaiye,AFAD ekipleri burada. İhtiyaç duyulan bütün ekipler seferber edildi. Ayrıca Urla ilçemizde de ciddi bir dolu, hasarı var. 700'e yakın sera hasar görmüş durumda, epeyce arazide hasar olduğu anlaşılıyor. Onlarla ilgili tespit sabah yapılacak."

İZMİR VALİLİĞİNDEN ÇEŞME'Yİ VURAN KUVVETLİ FIRTINA AÇIKLAMASI



İzmir Valiliği'nden Çeşme ilçesi ve ilçede bulunan Alaçatı Port inşaat alanında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kuvvetli fırtına ve hortumun yolaçtığı tahribatla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kuvvetli fırtına nedeniyle Alaçatı Port inşaat alanında bulunan kule vincin devrildiği bildirilen açıklamada, "Vincin üzerine devrildiği konteynerde kalan 16 inşaat işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi de açık ayak kırığı var. Yaralanan 16 işçi Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlçe genelinde farklı marka ve modellerde 10 araç hasar gördü. Marinada demirli 4 tekne battı. 1 teknede ağır hasar oluştu" denildi. Açıklamada ayrıca, olay yerine İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 2 araç ve 9 personelden oluşan arama kurtarma ekibi, itfaiyeden 9 araç ve 40 personel ile jandarma, emniyet ve 112 Sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.