Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında

Karaköy mevkisindeki Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, dün saat 13.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda, Orman Genel Müdürlüğü'ne ve bir kişiye ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide başladığı belirlenen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Zeytineli mevkisine sıçradı, İzmir-Çeşme otoyolunu tehdit etmeye başladı. Otoyol trafiğe kapatılırken, sürücüler, Zeytinler gişelerinden İzmir-Çeşme eski yoluna yönlendirildi.

KAYNAK YAPARKEN YANGIN ÇIKARAN 7 KİŞİYE GÖZALTI

Söndürme çalışmaları sürerken güvenlik güçleri tarafından yangına sebebiyet verdiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yangının, bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapım çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı belirlenmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır" denildi.

EMNİYETİ SAĞLADILAR, TRAFİK AKIŞINI DÜZENLEDİLER

Öte yandan, yangın bölgesinde; emniyeti sağlamak, trafik akışını düzenlemek ve yangın söndürme faaliyetlerini desteklemek maksadıyla İzmir İl Jandarma Komutanlığı emir ve komutasında; 2 jandarma asayiş komando timi, 2 jandarma TOMA, 5 polis TOMA, 10 jandarma asayiş timi, 11 jandarma trafik timi, 1 istihbarat ve 1 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele unsuru ile 1 olay yeri inceleme timi görev yaptı.

OVACIK'TA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Bu bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürerken bu kez de saat 18.00 sıralarında Ovacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler, buradaki yangına da 2 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı. Ovacık Mahallesi'ndeki 2 sitede oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, gece boyunca hem Karaköy mevkisinde hem de Ovacık'taki yangınlara müdahaleyi sürdürdü.

YANGINLAR KISMİ OLARAK KONTROL ALTINDA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, her iki bölgedeki yangınların kısmi olarak kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Karaköy mevkindeki yangına orman teşkilatının 9 dakika içerisinde gereken müdahaleyi yaptığını belirten Köşger, "Olağanüstü bir faaliyetle şu ana kadar yangın söndürme faaliyetlerini sürdürmüş bulunmaktalar. Bu süre zarfında 117 araç ve 750'nin üzerinde personel, 7 helikopter, 4 uçakla yangına müdahale edildi. Orman bölge teşkilatımız, jandarma, AFAD, itfaiye, yerel yönetimler eş güdüm içerisinde yardım etti. Bölge halkı da burada yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katkı sağladı. Bu eş güdüm ve koordinasyon çerçevesinde personelimizin olağanüstü gayretleri neticesinde şu an itibariyle bütün olumsuz şartlara rağmen, şiddetli rüzgara rağmen hem Ovacık'taki hem de Zeytineli-Karaköy arasındaki yangını kısmi kontrol altına almış bulunmaktayız. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bütün araçlar herhangi bir parlamaya karşı sahada faaliyetlerini devam ettirecek" ifadesini kullandı.

'TOPLAM 120 HEKTARLIK MAKİLİK VE ORMAN ZARAR GÖRDÜ'

Meteorolojik verilere göre saat 10.00-11.00 arası şiddetli rüzgar ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Vali Köşger "O nedenle halen risk geçmiş değil. Başka alanlarda da risk olma ihtimali var. Bu nedenle vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Rüzgar ve kuru hava ormanlarda yangın riskini artırıyor. Toplam 120 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Bunun dışında bir mal kaybı bulunmamakta. Genel itibariyle makilik ve çalılık alanlar olduğu için çok şükür ciddi bir orman kaybı söz konusu değil" dedi.

'RÜZGAR TÜRBİNLERİNDEN ETKİLENEN YOK'

18.05'te başlayan Ovacık yangınına 2 dakikada intikal edildiğini vurgulayan Vali Köşger, şöyle devam etti:

"Herhangi bir zaman kaybı olmadı. Başarının arkasında bu seri müdahalenin faydası var. Tahliye edilen sitelerde de vatandaşlarımıza ikametlerine dönebileceklerini söyledik. Tehlike geçmiş durumda. Onların ikametlerine tehdit eden bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak dün gece itibariyle ciddi bir tehlike atlatıldı. Yangın, iki siteye sirayet edecek şekilde şiddetini artırmıştı. Yangından etkilenen rüzgar tribünü yok. Ancak hem rüzgar tribünleri hem de yüksek gerilim hattı havadan orman yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Böyle de bir zorluk vardı. Bunlara rağmen bu başarı yakalanmış oldu."

ŞÜPHELİLERİN 5'İ SERBEST

Vali Köşger, Karaköy mevkisindeki yangınla ilgili 7 şüphelinin ifadelerine başvurulduğunu kaydedip, "2'si gözaltı olmaya devam ediyor. 5'i serbest bırakıldı. Kaynak yapan ve ihmali bulunan 2 kişi gözaltında. Savcılık soruşturması devam ediyor. Ovacık'taki yangın da yüksek ihtimal elektrik kontağından, yüksek gerilim hatlarından kaynaklanmış. Teller kopmuş, birbirine çarpmış. Yangının başlangıç noktasında elektrik kontağı söz konusu" diye konuştu.