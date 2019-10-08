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Çeşme'de yağmur altında kıyı ve deniz temizliği

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve TURMEPA/DenizTemiz Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile Yıldızburnu'ndaki balıkçı barınağında kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı.

Çeşme'de yağmur altında kıyı ve deniz temizliği

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve TURMEPA/DenizTemiz Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile Yıldızburnu'ndaki balıkçı barınağında kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı.

08 Ekim 2019 Salı 12:07
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Çeşme'de yağmur altında kıyı ve deniz temizliği

İZMİR - Çeşme'de sağanağa rağmen 'Sıfır Atık' kampanyası kapsamında yaz sezonunun son deniz ve kıyı temizliğine büyük katılım oldu. Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Altınyunus Marina çalışanlarının katıldığı temizliğe Çeşme Limanı, Çeşme Denizciler Derneği, IC Çeşme Marina, Port Alaçatı Marina, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Turistik Otelciler Birliği, Çeşme Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi destek verdi.  Organizasyonda dalgıçlar denize dalarak dip temizliği gerçekleştirdi. TURMEPA- 2 Atık Alım Teknesi de temizliğe denizden katıldı. Temizlik kampanyasında denizden market alışveriş arabaları, araba lastikleri, çok sayıda şişe ve teneke kutu çıktı. Denizden ve kıyıdan toplanan atıklar, cinslerine göre tasnif edilerek sergilendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve TURMEPA/DenizTemiz Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ile milli yüzücü Emre Erdoğan da temizliğe katılanlar arasındaydı.

'DENİZ ATIĞI YOK EDEMEZ'

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu, denizlerin atığı alıp götüreceği düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Sıfır Atık Mavi, artık gündemimizde yer alıyor. Bu felsefenin çok basit bir mantığı var. Bir şeyi atmadan önce düşünmeliyiz. Hele hele yıllar önce kafamıza yerleşen, 'Denizdir, atığı alır götürür' düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu gördük. Maalesef deniz götürmedi, götürse de yok edemedi. Temizlik etkinliğine katılan herkese teşekkür ediyorum. Umarım kirlilikleri değil güzellikleri konuşacağımız günler çoğalacaktır" dedi.

DHA

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