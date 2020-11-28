Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1329
ALTIN
450.327
DOLAR
7.8115
STERLİN
10.4234
EURO
9.3377
6 bakan TOBB üyeleriyle bir araya geliyor
Son Dakika
6 bakan TOBB üyeleriyle bir...
Adana’da 'kredi kartı' çetesine operasyon
Son Dakika
Adana’da 'kredi kartı' çetesine operasyon
Ruhani'den İsrail'e suikast suçlaması
Son Dakika
Ruhani'den İsrail'e suikast suçlaması
Adana'da sahte içki operasyonu
Son Dakika
Adana'da sahte içki operasyonu
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis
Son Dakika
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cemile yaşam mücadelesini kaybetti

Bilecik'te Onur Acar'ın (30), adliye çıkışında pompalı tüfekle vurduğu boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar (23), 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

28 Kasım 2020 Cumartesi 10:33
12 Okunma
Cemile yaşam mücadelesini kaybetti

Bilecik’te 16 Kasım günü meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Acar’a adliye çıkışınca pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise Bilecik Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Onur Acar ise olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BilecikKadınCinayetCemile Nur Acar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
Adana’da 'kredi kartı' çetesine operasyon
Adana’da 'kredi kartı' çetesine operasyon
Depremin kalıntıları Konak'ta kaldı
Depremin kalıntıları Konak'ta kaldı
Sinema setini bıraktı, sera kurup annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı 
Sinema setini bıraktı, sera kurup annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı 
Hatay’da deprem ve tsunami tedirginliği
Hatay’da deprem ve tsunami tedirginliği
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor
Tanesi 400 lira olan altınlı sabun, 4 ülkeye ihraç ediliyor
Tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL'lik altın çıktı
Tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL'lik altın çıktı
Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi
Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi
Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'da sahte içki operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma