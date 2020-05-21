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'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:51
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'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor
Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için bir süre önce işçi arayışı başladı. İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda, çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 

KENT GİRİŞLERİNDE SIKI TEDBİRLER ALINDI

Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak, izin belgelerini aldı. Doğu Karadeniz’de 4 ilde başvuru sayılarıyla 50 bine ulaşan çay üreticileri, önceki gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıktı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında üst düzey önlemler alındı. Kent girişlerinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak. Marketlerden köy ve mahallelere servisler yapılacak.

Doğu Karadeniz'e 3 günde 50 bin çay üreticisi giriş yapacak. Üreticilerin yaklaşık 30 bini, Rize’ye gelecek. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 30 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere, günde yaklaşık 1700 'Covid-19' testi yapacak. 

KENT GİRİŞLERİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Çay üreticilerin memleketlerine dönüşleri, ikinci gününde de sürüyor. Trabzon-Rize sınırındaki kontrol noktasında yine uzun araç kuyrukları oluştu. Büyükşehirlerden özel araç ve otobüslerle gelenlere ateş ölçümleri yapılıyor, uymaları gereken kuralları içeren 14 maddelik taahhütname imzalatılıyor. Üreticiler de giriş yaptıkları kentteki evlerinde 7 gün karantinada kalıyor. Karantinanın ikinci haftasında ise koronavirüs testleri negatif çıkanlar, çay tarlalarına girip hasat yapabilecek.

'İZİN ÇIKINCA YOLA KOYULDUK'

Kırıkkale'den Rize'ye gelen Pakize Topal, "Kırklareli'nden geliyoruz. İzinler çıkınca hemen yola koyulduk. Dün saat 15'te çıktık yola, güzel bir yolculuk oldu. Karantinanın ardından şimdi çoluk çocuk hepimiz çaylıkta olacağız" dedi.

Yollarda denetimlerin olduğunu anlatan Servet Tüfekçi"Annenizi bırakmak için geldik, geriye döneceğiz. Her yerde çevirme vardı, hepsini geçtik, Rize'ye ulaştık" diye konuştu.

OTOGARLARDA YOĞUNLUK

Büyükşehirlerden otobüslerle gelen çay üreticileri, otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Rize otogarında yüklerini otobüslerden indirenler, kalacakları köydeki evlerine hareket etti. İstanbul'dan Rize'ye gelen Neriman Tozkoparan "Kışın İstanbul'da yaşıyorum. Bu yasaklar çıkınca memlekete bu yıl gelemeyeceğim diye düşündüm. Geldik şükürler olsun, cennete geldik" derken, Zahide Kopuz da "Kışın İzmir'deydim, yasaklara takılınca gelemedik bu zamana kaldı. Memleketime kavuştum çok mutluyum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizÇay GöçüÇayTarımHasat
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