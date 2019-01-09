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Çatışma ortasında kalan esnaf başından vuruldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan esnaf, başından vurularak ağır yaralandı. Aynı olayda taraflardan 2 kişi de isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Çatışma ortasında kalan esnaf başından vuruldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan esnaf, başından vurularak ağır yaralandı. Aynı olayda taraflardan 2 kişi de isabet eden kurşunlarla yaralandı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 08:54
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Çatışma ortasında kalan esnaf başından vuruldu

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde meydana geldi. Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G., iddiaya göre aralarında husumet bulunan Akif B. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı. Bu sırada cadde üzerindeki kuruyemiş dükkanı kapatan Fahri Koç, çatışmanın ortasında kaldı. Kimin ateşlediği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla başından yaralanan Koç, kanlar içinde yere yığıldı. Çatışmada ayrıca Akif B. de göğsünden yaralandı.

Çatışmasının ardından Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G., kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılardan Koç, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılırken, Kadirli Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Akif B. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, Melih Sencer Ç.'yi evinde ayağından tabanca ile vurulmuş halde yakaladı. 

Firari şüpheli Furkan G.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeKadirliçatışmaEsnaf
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