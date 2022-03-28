Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.178,67
ALTIN
923,94
DOLAR
14,84
STERLİN
19,42
EURO
16,29
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim...
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve...
BİLKENT Fen Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi alacak
BİLKENT Fen Fakültesi Doktor...
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık ticarethaneler
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
Piri Reis Üniversitesi 51 Öğretim Elemanı alacak
Piri Reis Üniversitesi 51...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çantasından sahte 416 bin lira çıktı, 'Haberim yoktu' dedi

ADANA’da polisin şüphe üzerine durduğu otobüste yaptığı aramada, yolculardan Nezir E.’nin (59) çantasından 1482 adet 200 liralık, 1202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Gözaltına alınan Nezir E.'nin ifadesinde, “Çantayı İstanbul’da caminin önünde buldum. Sahte para olduğundan haberim yoktu” dediği öğrenildi.

28 Mart 2022 Pazartesi 10:01
Çantasından sahte 416 bin lira çıktı, 'Haberim yoktu' dedi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, İstanbul’dan Adana’ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, yolculardan Nezir E.’nin çantasından 1482 adet 200 liralık, 1202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Toplamda 416 bin 600 lira olan sahte para incelenmek üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde “Çantayı İstanbul’da caminin önünde buldum. İçine de bakmadım. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu” dediği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nezir E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsiyle cezalandırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSahte ParaPara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bilişim Vadisi İzmir'in temeli yarın atılacak
'Bilişim Vadisi İzmir'in temeli yarın atılacak
Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yargıtay, Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti onadı
Yargıtay, Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti onadı
MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Bitlis'te kar nedeniyle besiciler zor günler geçiriyor
Bitlis'te kar nedeniyle besiciler zor günler geçiriyor
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 32 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 32 yaralı
Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı
Van'da 325 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 15 yaralı
Erzurum'da 'buz kırma timi'ne ihbar yağıyor
Erzurum'da 'buz kırma timi'ne ihbar yağıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma