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Cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında, erkek cesedi bulundu. Cesedin, Ramazan Özkan'a ait olduğu belirlendi. Özkan'ın yakınları, cesedi teşhis etti.

20 Mart 2021 Cumartesi 06:57
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Cansız bedenine ulaşıldı

Kemer ilçesi Kocaburun mevkii ile Kiriş Mahallesi'nin 500 metre açığında tekne ile gezen vatandaşlar, saat 13.00 sıralarında denizde erkek cesedi görüp İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedi karaya çıkarıp, G-Marina'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, Kemer Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Cesedin, 11 Mart’ta Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olabileceği değerlendiriliyor. Özkan'ın yakınlarının teşhis için çağrılması bekleniyor.

CESEDİN, KAYIP RAMAZAN ÖZKAN'A  AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında bugün bulunan cesedin, 11 Mart’ta Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olduğu belirlendi. Özkan'ın yakınları, cesedi teşhis etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKemerKayıpVefatRamazan Özkan
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