Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417
ALTIN
513.819
DOLAR
8.4414
STERLİN
11.9418
EURO
10.2967
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü Giyim Markalarıyla Görüşme Halinde
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü...
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi...
OGM, 2080 geçici işçi alacak
OGM, 2080 geçici işçi...
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Canına kıyamayınca ağabeyi öldürmüş

Mersin'de, töre cinayetine kurban giden İrem Bahçe'nin (17) katil zanlıları anne, baba ve 2 ağabey hakkında, 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, İrem Bahçe'nin ölmesi gerektiği kararıyla tarım işçiliği bahanesiyle kente getirildiği, intihar etmesinin beklendiği, kendi canına kıyamaması üzerine ağabeyi tarafından başından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:02
4 Okunma
Canına kıyamayınca ağabeyi öldürmüş

Olay, 7 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile olan İrem, tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi.

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile fertleri çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım Bahçe (48), anne Saadet Bahçe (54), ağabeyler Vedat Bahçe (22) ve Mehmet Ali Bahçe (20) ile amcalar Mehmet Veyis Bahçe (33), İbrahim Bahçe (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi. 7 kişi, ilk başta İrem'in babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabeyi Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşinin öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. 

DEDİKODULAR ÜZERİNE HALASININ OĞLUYLA NİŞANLANDIRILDI

İddianamede İrem Bahçe'nin ölümüne ilişkin detaylara yer verildi. İddianamede, Bahçe'nin yaşadıkları köyde gençlerle görüşmesinin konuşulması üzerine halasının oğlu M.B. ile nişanlandırıldığı, M.B.'nin nişanı devam ettirmemesiyle Bahçe'nin hamile olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. İddianamede ailenin oturduğu köydeki örf ve adetler gereğince namuslarının lekelendiği ve dolayısıyla toplum içine çıkamaz hale geldikleri düşüncesiyle kızın ölmesi gerektiği kanaatine varıp, bu şekilde karar aldıkları ifade edildi.

ÖLÜMÜNE KARAR ALIP, MERSİN'E GETİRMİŞLER

İrem Bahçe'nin ölümü için tarım işçisi olarak çalışma bahanesiyle Mersin'e getirildiği kaydedilen iddianamede, belli bir süre geçmesine rağmen İrem'in kendi canına kıyamaması üzerine ailesinin ve amcalarının yönlendirmesi üzerine ağabey Mehmet Ali Bahçe tarafından baba Kasım Bahçe'ye ait ruhsatsız tabancayla başından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

İrem Bahçe'nin anne, baba ve 2 ağabeyi ile 3 amcasının yargılanması ilerleyen günlerde başlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinKadınCinayetKadın CinayetiTöreMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gül yağının litresi 5-7 bin euro
Gül yağının litresi 5-7 bin euro
TÜBİTAK'tan 'süper ay’a canlı yayın
TÜBİTAK'tan 'süper ay’a canlı yayın
Kızı tarafından öldürüldü
Kızı tarafından öldürüldü
Bursa'da feci kaza: 1 ölü
Bursa'da feci kaza: 1 ölü
Su kuyusuna giren baba ve 2 oğlu öldü
Su kuyusuna giren baba ve 2 oğlu öldü
Kardeşini öldürüp, intihar etti
Kardeşini öldürüp, intihar etti
Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu
Antalya'da 3 günde, 22 yangında 80 dekar kül oldu
Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, şehit oldu
Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, şehit oldu
Ankara'da El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi operasyonu: 7 gözaltı 
Ankara'da El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi operasyonu: 7 gözaltı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma