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CANBOLAT; İYİLİĞİN ÖNEMİ ZOR GÜNLERDE BİRKEZ DAHA ORTAYA ÇIKIYOR

Bursa Valisi ve Türk Kızılay Bursa Şubesi Onursal Başkanı Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi

03 Kasım 2020 Salı 13:51
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CANBOLAT; İYİLİĞİN ÖNEMİ ZOR GÜNLERDE BİRKEZ DAHA ORTAYA ÇIKIYOR

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa Valisi ve Türk Kızılay Bursa Şubesi Onursal Başkanı Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Türk Kızılay Bursa Şube Başkan Yardımcısı Mürsel Durmaz, Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır ve Türk Kızılay Toplum Merkezi Müdürü İsmail Özlü’nün de katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette Bursa Valisi Yakup Canbolat, kurulduğu günden bu yana ülkemizde olduğu gibi dünyanın farklı bölgelerinde de ihtiyaç sahiplerine umut olan , Türk Kızılay’ın da diğer birçok kurum ve kuruluş gibi son olarak merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan depremden etkilenen vatandaşların yardımına koşup, yaralarını hafiflettiğini belirtti. Bölgede olağanüstü bir çabayla yürütülen çalışmalarla bölge halkına devletin şefkat elinin bir kez daha uzatılarak, mümkün olan en az kayıpla üzücü olayın atlatıldığını vurgulayan Vali Yakup Canbolat, günlerdir geceli gündüzlü sürdürülen çalışmalarda görev alanlara teşekkür etti. Türk Kızılay gibi gönüllülük esaslı yardım kuruluşlarının öneminin böyle zorlu günlerde bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Vali Canbolat, Kızılay Haftası’nı kutlayarak, Türk Kızılay’ın merhamet elini güçlendirmek adına verilecek her desteğin bir insanlık görevi olduğunu söyledi. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan’da çalışmaları ile kara gün dostu olan Türk Kızılay’ın gücünü bağışçılarından aldığını belirterek, bu güç sayesinde Türkiye’de ve dünyada nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, en büyük destekçileri olmaya devam edeceklerini söyledi. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Bursa Valisi ve Türk Kızılay Bursa Şube Onursal Başkanı Yakup Canbolat’a şubelerine ve Türk Kızılay’ın merhamet elinin güçlenmesi adına derdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. 

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Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut GürkanKızılay HaftasıBursa Valisi Ve Türk Kızılay Bursa Şubesi Onursal Başkanı Yakup Canbolat
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