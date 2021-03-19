Çanakkale Zaferi'nin 106. yılına özel kısa film

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - 18 Mart'ta büyük bir mücadele örneği sergilenerek kazanılan zafer, sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın kaderini değiştirdi. Şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti, nice kahramanlıklara tanıklık etmiş bu toprakları aydınlatmaktan onur duyan Limak Enerji 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni Ezineli Yahya Çavuş’un yazdığı mektupla andı. Limak Enerji,18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılına özel hazırladığı kısa film ile başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi andı. Filmde, 25 Nisan 1915'teki Ertuğrul Koyu Çıkarmasında 67 askeriyle İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Ezineli Yahya Çavuş’un Kıbrıs Gazisi torunu Mustafa Canbaz konuk edildi. Savaş sırasında ailesine göndermek için arkadaşına gaz lambası ışığında mektup yazdıran Yahya Çavuş’un canlandırıldığı filmle,18 Mart Zaferi’nin ne denli fedakarlıklara sahne olduğu da vurgulandı. Limak Enerji, bu topraklar uğruna şehit olan Yahya Çavuş’un hikayesi ve “Çanakkale’yi geçilmez kılanların anısına, saygı ve minnetle” sözleriyle de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde şehitlerimize ve gazilerimize saygılarını sundu.