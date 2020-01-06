Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 17'si çocuk, 11'i kadın ve 9'u erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakaladı.



Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.