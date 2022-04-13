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Çamlıbel Geçidi'nde ulaşıma 'kar' engeli

SİVAS'ta, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Sivas- Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

13 Nisan 2022 Çarşamba 09:13
Çamlıbel Geçidi'nde ulaşıma 'kar' engeli

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat- Sivas arasındaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Çambıbel Geçidi'nde yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma yaptı. Tokat'tan Konya'ya gitmekte olan Muzaffer Güneş yönetimindeki 42 AFS 422 çekici ve 51 KG 005 dorse plakalı TIR, geçitte kayganlaşan yolda makaslayınca yolu kısmen kapattı. TIR şoförü Güneş, "Tokat'tan şeker yükledim. Konya Karaman'a gidiyorum. Nisan ayı bize 'Nisan 1 Şakası' yaptı.  Çamlıbel'le 10 santim kar yağdı" dedi.

Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasÇamlıbel GeçidiNisan 2022KarKar Yağışı
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