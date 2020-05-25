Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Çerkes Şahiner'e, Ramazan Bayramı'nda yemek getiren akrabaları kapının açılmaması üzerine, pencerenin camını kırarak eve girdi. Şahiner'i yatağında hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. KOAH hastası olduğu öğrenilen Şahiner'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.