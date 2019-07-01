Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99209
ALTIN
254.164
DOLAR
5.6881
STERLİN
7.1576
EURO
6.4448
Zülfü Livaneli l Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeydi
Zülfü Livaneli l Harbiye Açıkhava...
Emre Belözoğlu bugün imzalıyor
Emre Belözoğlu bugün imzalıyor
Dünyaca ünlü metal grubu İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü metal grubu İstanbul'a...
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol açmaz’
‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çamburnu Tabiat Parkı ormanından iyi haber

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan ve 2,5 yıl önce çıkan yangında 25 hektar alanın zarar gördüğü Çamburnu Tabiat Parkı'na dikilen fidanlar yeşerdi. Dikimi yapılan yaklaşık 29 bin fidanın boyu 30 santimetreye ulaşan bölgede, yeşil örtüyle kaplanan ormanda yangının izleri de silindi.

Çamburnu Tabiat Parkı ormanından iyi haber

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan ve 2,5 yıl önce çıkan yangında 25 hektar alanın zarar gördüğü Çamburnu Tabiat Parkı'na dikilen fidanlar yeşerdi. Dikimi yapılan yaklaşık 29 bin fidanın boyu 30 santimetreye ulaşan bölgede, yeşil örtüyle kaplanan ormanda yangının izleri de silindi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57
7 Okunma
Çamburnu Tabiat Parkı ormanından iyi haber

TRABZONSürmene ilçesinde, dünyada sarıçam ormanlarının deniz düzeyine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda, 7 Ocak 2017 tarihinde çıkan yangınında yaklaşık 25 hektar sarıçam ormanı zarar görmüştü. Kış ortasında çıkan yangına piknikçilerin yaktığı mangal ateşinin neden olduğu iddia edilmişti. Yangından sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) akademisyen ve öğrenciler ile Türkiye Orman Derneği ve Orman Müdürlüğü görevlilerinden oluşan teknik ekip, Çamburnu mevkiinde incelemelerde bulundu. Orman mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinde, 5,1 hektarı Tabiat Parkı olan 100 hektarlık sarı çam ormanında 25 hektarlık alanda etkili olan yangında boylu sarıçam ağaçlarının yüzde 30’unun kuruduğu tespit edildi.

HASARIN İZLERİ SİLİNDİ ORMAN YEŞİLLENDİ

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü de, hasar gören ağaçları mercek altına alarak, hasarlı bölgede rehabilitasyon ve fidan dikimi çalışmalarına başladı. Yanan ve zarar gören ağaçların yerine mevcut ağaçlardan alınan kozalaklardan üretilen 29 bin fidan dikildi. Oluşturulan ekiplerin titiz çalışmaları sonucu sarıçamla ağaçlandırılan bölgede dikilen fidanlar zamanla yeşermeye başladı. Yeşeren fidanların boyu 30 santimetreye ulaşan bölgede, yeşil örtüyle kaplanan ormanda yangının izleri de silindi.

‘YÜZDE 90 BAŞARI ELDE ETTİK’

Hasar gören ormanda başlatılan ağaçlandırma ve bakım çalışmalarında yüzde 90 başarı sağlandığını belirten Sürmene Orman İşletme Müdürü Sultan Demir, orman yangını sonrasında yürütülen yoğun çalışmalarla bölgeye 29 bin sarıçam fidanı dikildiği söyledi. Demir, "2017 yılında meydana gelen orman yangınında 25 hektarlık bir alanda örtü yangını şeklinde bir zarar oluştu. Bu alanda teraslar halinde sahayı işledik. Bu alana 2018 yılından itibaren yaklaşık 29 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Yüzde 90’ın üzerinde başarı elde ettik. Sarıçam fidanlarımız yeşerip yaklaşık 30 santimetre boya kadar ulaştı. Yapmış olduğumuz çalışma alanı içerisindeki fidanların hayatiyetlerini devam ettirebilmesi için yılda iki kez bakım müdahalesi yaparak dış etkenlerden koruyoruz" dedi.

'KOZALAKTAN FİDAN ÜRETİLDİ'

Sürmene Orman İşletme Şefi Serdar Aygün de mevcut ağaçların kozalaklarından da yaralanarak üretillen fidan çalışmalarının başarıyla sürdüğünü kaydetti. Aygün, "Yanan alanı ağaçlandırırken fidanlarımızı, burada bulunan mevcut ağaçlardan olsun ve aynı genleri taşısın istedik. Bu nedenle buraya mevcut ağaçlardan aldığımız kozalaklardan ürettiğimiz fidanları dikerek ağaçlandırma yaptık" diye konuştu.

ORMANDAKİ YAPI SAHİBİ KONUŞTU

Çamburnu Tabiat Parkı'nda tesis işleten Ali Hancı, bölgede çıkan yangının ardından ortaya atılan 'yapılaşma' iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Yangının 1993 yılında ihaleyle alıp kurdukları tesise uzak olduğuna dikkat çeken Hancı, "Burası daha önce Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir mesire alanıydı. Şimdi benim tesisimin bulunduğu alan Milli Parklara ait. Biz burayı 1993 yılında ihaleyle aldık. Burası eski yapılaşma olduğu için ömrünü tamamlayan eski yapılarımızı, Milli Parkların bütün eski yapıları yenileme kararı alınca 2015 yılında yenilemeye başladık. Benim tesisimim çok uzağında Orman Bölge Müdürlüğünün sahasında bir yangın meydana geldi. Bizim yapılaşmaya başladığımız tarihten sonra olan bir yangındı" ifadelerinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çamburnu Tabiat ParkıOrmanTrabzonSürmene
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu’da gezi dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Ordu’da gezi dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Tespih meraklıları, 'Kehribar Borsası'nda buluşuyor
Tespih meraklıları, 'Kehribar Borsası'nda buluşuyor
İslahiye’de, koyunlar derede serinletiliyor
İslahiye’de, koyunlar derede serinletiliyor
Kızkalesi ve Susanoğlu plajları, yeniden mavi bayraklı
Kızkalesi ve Susanoğlu plajları, yeniden mavi bayraklı
Karadeniz'in 'labirent üst geçitleri' şaşırtıyor
Karadeniz'in 'labirent üst geçitleri' şaşırtıyor
Kadın girişimci uçak krizini fırsata çevirip, ekonomiye katkı sağladı
Kadın girişimci uçak krizini fırsata çevirip, ekonomiye katkı sağladı
Marmaris'te 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi
Marmaris'te 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi
Otelin bodrumunda 885 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi
Otelin bodrumunda 885 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi
Araklı'daki sel felaketinde kayıp 2 kişi aranıyor
Araklı'daki sel felaketinde kayıp 2 kişi aranıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans