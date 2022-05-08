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Çalıntı otomobil, terk edilmiş halde bulundu

BURSA’nın Yıldırım ilçesinde, çaldığı otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya çalışan şüpheliler, yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobili zeytinlik alana terk edip kaçtı.

08 Mayıs 2022 Pazar 11:20
Çalıntı otomobil, terk edilmiş halde bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde bulunan 16 VF 868 plakalı aracının çalındığını fark eden bir kişi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan çok sayıda kamerayı incelemeye aldı. Plaka tanıma sistemiyle aracın İstanbul yönüne gittiği belirlendi. Otomobili takibe alan ekipler durumu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine de bildirip, destek istedi. Bursa-Yalova Yolu’nda önlem alan polis ekipleri araca dur ihtarında bulundu. Ancak şüpheli, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçışını sürdürdü. Şüpheliler, tarlaların bulunduğu alana girerek izini kaybettirmeye çalışırken polis ekipleri şüphelilerin bölgeden araçla çıkabileceği yolları kapatarak önlem aldı. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın ardından çalıntı otomobili bir zeytinlik içerisinde terk edilmiş halde buldu.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, otomobil sahibine teslim edildi. Ekipler, otomobili çalan kişi ya da kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HırsızHırsızlıkBursaYıldırımOto Hırsızlığı
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