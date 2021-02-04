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Caferli'de özgün mimari korunacak

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, doğal güzelliği ile ön plana çıkan kırsal Caferli Mahallesi'nin özgün mimarisini korumak amacıyla burada yapılacak inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçilmesini zorunlu kıldı. Karar, köylüler arasında sevinçle karşılandı. Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu, "Kuşadası Belediyesi'ne gösterdiği hassasiyet dolayısıyla çok teşekkür ediyorum" dedi.

04 Şubat 2021 Perşembe 11:30
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Caferli'de özgün mimari korunacak

AYDIN - Kuşadası Belediyesi'nin 2 Şubat'taki olağan meclis toplantısında, kırsal Caferli Mahallesi'nin özgün mimari yapısını korumak için aldığı karar hem mahalle sakinleri hem de çevreciler tarafından mutlulukla karşılandı. Karara göre, mahalle sınırları içerisinde yapılacak tüm yeni yapılarda, devam eden tadilat projelerinde ve iskan raporu henüz alınmamış inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçimi yapılacak. Aynı zamanda yöresel mimari karakterinin korunması da sağlanacak. Bölgede inşa edilen betonarme yapılar bundan böyle üzeri doğal taş kaplamalı ve kiremit çatılı olacak. Alınan karar, 2014 yılından bu yana ekolojik tarım çalışmalarının da yapıldığı Caferli Mahallesi'nde çevre ve doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıyor.

'ÖNCEKİ YILLARDA ALINMASINI BEKLİYORDUK'

Caferli Mahallesi'nde yaklaşık 35 yıldır çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirten Korkut İşbilen (61), "Köyümüzde betonarme yapıların çoğalarak doğal yapıyı bozmasını istemiyoruz. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi'nin vermiş olduğu karar, bizi çok mutlu etti. Aslında biz bu kararın daha önceki yıllarda alınmasını istiyorduk. Artık bağ ve bahçelerimiz daha güvende olacak" dedi.

'KADINLAR EKONOMİYE KATKIDA BULUNUYOR'

Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu ise "Öncelikle Kuşadası Belediyesi'ne bu konuda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Dernek olarak 2015 yılından bu yana Caferli'de çevrenin korunması ve ekolojik tarım yapılarak kadınların ilçe ekonomisine katkıda bulunması için faaliyet yürütüyoruz. Caferli, Kuşadası'nda sahip olduğu doğal güzelliği nedeniyle özellikle büyükşehirlerde yaşayanların dikkatini çeken bir yer. Bu karar, Caferli'nin doğal yapısı bozulmadan gelişmesini sağlayacak" diye konuştu.

'CAFERLİ KORUNMASI GEREKEN YERLERİN BAŞINDA GELİYOR'

Kuşadası Belediye Başkanı Başkanı Ömer Günel de "Kentleşmeyle birlikte tüm mekânların birbirine benzemeye başladığı günümüzde yöresel mimariye ve tarihi dokuya sahip bölgeler dikkat çekmeye ve ön plana çıkmaya başladı. Caferli Mahallesi de bu anlamda ilçemizin korunması ve yaşatılması gereken bölgelerinin başında geliyor. Bu kararın Caferli'nin ve dolayısıyla da Kuşadası'nın gelişimine önemli bir katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Caferliözgün Mimari
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