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Buzul gölünde yüzdüler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, deniz seviyesinden 2 bin 900 metre yükseklikteki Karmik Yaylası'na çıkan 3 dağcı, sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olan Karmik buzul gölüne girerek yüzdü.

Buzul gölünde yüzdüler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, deniz seviyesinden 2 bin 900 metre yükseklikteki Karmik Yaylası'na çıkan 3 dağcı, sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olan Karmik buzul gölüne girerek yüzdü.

30 Temmuz 2019 Salı 12:35
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Buzul gölünde yüzdüler

RİZE - Çamlıhemşin'de 3 dağcı, Elevit ve Trovit yaylalarını geçerek, 3 saatlik yürüyüşün ardından deniz seviyesinden 2 bin 900 metre yükseklikteki Karmik Yaylası'na çıktı. Dağcılar, burada sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olan Karmik buzul gölüne girip yüzdü. Doğu Karadeniz Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dursun Ali Demiroğlu, zorlu yürüyüşle buzul gölüne ulaştıklarını belirterek, "Genelde tırmanış olan bir parkur. Keyifli yürüyüş alanı aslında. Bol bol fotoğraf çekilecek alanlar var. Karmik gölüne girerek yüzdük, serinledik" dedi. 

Dağcı Burak Turna da "Yaklaşık 3 saat yürüyüş ardından yaylaya ulaştık. Yorucu ve sıcak bir havaydı. Ulaştığımız yaylada 2 arkadaşımla beraber buz gibi suya girerek serinledik. Dışarıda güneş varken soğuk gölün içinde serinlemek keyif vericiydi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeBuzul Gölü
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