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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ İZNİK'TE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa AK Parti Milletvekili Zafer Işık, İznik'te bir dizi ziyarette bulundu. 

24 Şubat 2021 Çarşamba 16:30
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ İZNİK'TE

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve yönetimi, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Çetin ve yönetimi, Belediye Meclis üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa AK Parti Milletvekili Zafer Işık'ı İznik Belediyesi önünde karşıladı. İlk ziyaretini İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve Bursa AK Parti Milletvekili Işık, Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi proje ve çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve Bursa AK Parti Milletvekili Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve beraberindeki heyet ile birlikte Yeşil Cami ve İstanbul Kapı bölgesinde çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Ardından Kılıçaslan Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Maske, Mesafe ve Temizlik hususuna dikkat edilmesinin yanında Pandemi  döneminde yaşanan sıkıntılar İnşallah yok olacak. Tedbirli olarak kısıtlamalar yavaş yavaş kalkacağını belirttiler. Bursa Büyükşehir Belediyesinin Hizmetlerinden olan Evde Hasta Bakım Ve Hasta Nakil Hizmetleri çerçevesinde İznik'te bir aile ziyaret edilerek acil şifa temennisinde bulunuldu.

BAŞKAN AKTAŞ "İZNİK ÇİNİSİ" YAPTI.

İznik'te esnafları tek tek ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Çini Ustası Adil Can Güven atölyesinde İznik Çinisi üzerine fırça çaldı. Ardından İznik'te AK Parti Kurucu İlçe Başkanı Ramiz Tınaz'ı işyerinde ziyaret ederek, Geçmiş yıllarda birlikte yaşadıkları bir anekdotu heyetle paylaştı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ziyaret anısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve Bursa AK Parti Milletvekili Zafer Işık'a Çini Vazo hediye etti. Yapılan ziyaretlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basının sorularını yanıtlayarak İlçeden ayrıldı.

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ İZNİKTE
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