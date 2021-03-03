BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ BUTTİM, BURSA’YA DEĞER KATIYOR..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - BUTTİM Başkanı Şengül’ü ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, merkezin yer aldığı bölgede yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Şengül de “Merkezimizdeki doluluk oranı, yüzde 94’e yaklaştı” dedi. Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Toprak ve Emin Tamam ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Tarihi Belediye Binası’nda gerçekleşen ziyarette belediyenin bölgedeki çalışmaları ve merkezin artan cazibesi konuşuldu.

MERKEZ, DAHA DA CANLANACAK.

BUTTİM gibi önemli bir ticaret merkezinin, Bursa’da faaliyet göstermesini çok önemsediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tekstil ve sanayi şehri Bursa’ya yakışır bir merkez görmekten ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi. BUTTİM’in yer aldığı bölgede belediye çalışmalarının yoğun biçimde devam ettiğini vurgulayan Aktaş, “T1 ile T2 tramvay hattının entegre montajına başladık. İki hat birbirine entegre olacak. Heykel’den yola çıkan biri rahatlıkla Terminal’e gidebilecek. Bugüne kadar bu alanda sıkıntılı bir süreç geçirdik ama nihai adımları sonunda attık. Adliye Kavşağı’nda da 40-45 milyon TL’ye mal olan bir yenileme yapılacak. Bu tarz düzenlemeler BUTTİM için, bu merkezi canlandırmak adına oldukça önemli olacak” dedi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 94’E YAKLAŞTI.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, pandemi sürecini en az hasarla atlatmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek “Göreve geldiğimizde 3 bin nüfusa sahip olan BUTTİM’in nüfusu, bugün 9 bine yaklaşmış durumda. Satılık ilanlarını birer birer kaldırıp burayı canlı bir ticaret merkezine dönüştürme yolunda önemli adımlar attık. Doluluk oranımız şu an yüzde 94’e yaklaştı. Merkezde adeta bir belediye gibi çalışıyoruz. Bizim çalışmalarımız ve sizin desteklerinizle bu önemli ticaret merkezi, ‘Marka Şehir Bursa’ vizyonu için daha da değerli hale gelecek” diye konuştu. Şengül, ziyaretin anısına Başkan Aktaş’a dokuma Türk Bayrağı tablosu takdim etti.