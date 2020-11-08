Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1192
ALTIN
534.943
DOLAR
8.5315
STERLİN
11.2640
EURO
10.1291
42'nci İstanbul Maratonu start aldı
Son Dakika
42'nci İstanbul Maratonu start aldı
Metrobüs seferleri FSM'den yapılıyor
Son Dakika
Metrobüs seferleri FSM'den yapılıyor
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden oldu
Son Dakika
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden...
Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor: 0-2
Son Dakika
Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor:...
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
Son Dakika
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Büyükçekmece'de otomobilden fırlayan genç öldü

BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere vuran otomobilden fırlayan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı. 

08 Kasım 2020 Pazar 09:36
4 Okunma
Büyükçekmece'de otomobilden fırlayan genç öldü

Kaza, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi karşısı D-100 Karayolu Avcılar istikametinde saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, T.S.'nin kullandığı 10 AT 828 plakalı otomobil, devlet hastanesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere vurarak savruldu. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan 23 yaşındaki Anıl Sarı, bulunduğu yerden yola fırladı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü T.S. ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Vücudu bel bölgesinden ikiye ayrılan Anıl Sarı'nın yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, yolda önlem alırken bölgeye güvenlik şeridi çekildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Anıl Sarı'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceTrafik KazasıKazaSürücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KENTSEL DÖNÜŞÜM KURULU ÖNERİSİ GÖRÜŞÜLDÜ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KURULU ÖNERİSİ GÖRÜŞÜLDÜ
Başkan Kanar'dan Ayda Bebeğe Tatlı Sürpriz
Başkan Kanar'dan Ayda Bebeğe Tatlı Sürpriz
2 kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu
2 kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu
Mardin'de hasadı yapılan zeytin, zeytinyağına dönüştürülüyor
Mardin'de hasadı yapılan zeytin, zeytinyağına dönüştürülüyor
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi’ne, Rus turist akını
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi’ne, Rus turist akını
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık tarih çıktı
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık tarih çıktı
İmamoğlu'ndan Soyer'e geçmiş olsun ziyareti
İmamoğlu'ndan Soyer'e geçmiş olsun ziyareti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma