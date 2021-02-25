Büyük Şehrin Acemler’deki Yoğun Ve Hummalı Çalışma Mesai

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa trafiğinin en önemli kilit noktalarından olan Acemler Kavşağı’nda trafik akışının daha da hızlanması için Hayran Caddesi ile Oulu Caddesi’ni tüp geçitle bağlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan BUSKİ marifetiyle bölge alt yapısını da yeniden elden geçiriyor.

Bursa’da trafiğin düğüm noktalarından olan Acemler’e nefes aldıracak birbirinden farklı projeleri devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kavşak kollarına ilave şerit düzenlemelerinin ardından bölgedeki yoğunluğu azaltacak tüp geçit çalışmasına da hız verdi. D-200 kara İyolunun yüklerini farklı bölgelere dağıtmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Hayran Caddesi ve D-200 karayolundan gelen araçların yoğunluk oluşturmadan kavşağı kullanabilmeleri amacıyla Emniyet Müdürlüğü binası önüne tüp geçit projelendirdi. Acemler Emniyet Müdürlüğü binası önündeki kavşak lupunda başlayan çalışma ile Hayran Caddesi’nden gelen araçlar, yapılacak tüp geçit ile Oulu Caddesi’ne bağlanacak. Araçlar yapılacak bağlantı yolları ile Zübeyde Hanım Caddesi’ne yönlendirilerek kavşak köprüsünü kullanabilecek. Altgeçit uzunluğu 200 metre olan projenin yeraltında kapalı olarak yapılacak kesimi ise 45 metre uzunluğunda olacak. Yüzde 7 iniş ve çıkış eğitimine sahip olacak alt geçit, iki aracın yan yana geçmesine imkân sağlayacak şekilde tasarlandı. Uygulama imar planlarında 30 metre genişliğinde öngörülen Hayran Caddesi’nde yol 2 gidiş-2 dönüş ve yolun her iki tarafında bisiklet yolu olacak şekilde tasarlandı. Alt yapı yenileniyor Öte yandan Acemler’deki hummalı çalışmalara BUSKİ ekipleri de dâhil oldu. Proje kapsamında tüp geçit yapılacak bölgenin altyapı hattını yeniden düzenleyen BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları için çalışmalara başladı. BUSKİ marifetiyle bölgede 300 metre içme suyu hattı, 300 metre kanalizasyon hattı, 150 metre de yağmursuyu hattı imalatı yapılarak bölgenin altyapısı yeniden şekillenecek. Çalışmaların kıza zamanda tamamlanması amacıyla tüm ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, D-200 kar yolunun kavşak bölgesinde oluşan yoğunluğu bu proje ile rahatlatmayı hedefliyoruz dedi.