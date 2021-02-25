Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1471
ALTIN
412.731
DOLAR
7.4160
STERLİN
10.3315
EURO
8.9680
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak
İstanbul'da 50 konut ve 1 arsa satışa çıkarıldı
İstanbul'da 50 konut ve...
Spor tesisleri 10 yıllığına kiraya veriliyor
Spor tesisleri 10 yıllığına...
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Büyük Şehrin Acemler’deki Yoğun Ve Hummalı Çalışma Mesai

25 Şubat 2021 Perşembe 12:31
24 Okunma
Büyük Şehrin Acemler’deki Yoğun Ve Hummalı Çalışma Mesai

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa trafiğinin en önemli kilit noktalarından olan Acemler Kavşağı’nda trafik akışının daha da hızlanması için Hayran Caddesi ile Oulu Caddesi’ni tüp geçitle bağlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan BUSKİ marifetiyle bölge alt yapısını da yeniden elden geçiriyor.

Bursa’da trafiğin düğüm noktalarından olan Acemler’e nefes aldıracak birbirinden farklı projeleri devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kavşak kollarına ilave şerit düzenlemelerinin ardından bölgedeki yoğunluğu azaltacak tüp geçit çalışmasına da hız verdi. D-200 kara İyolunun yüklerini farklı bölgelere dağıtmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Hayran Caddesi ve D-200 karayolundan gelen araçların yoğunluk oluşturmadan kavşağı kullanabilmeleri amacıyla Emniyet Müdürlüğü binası önüne tüp geçit projelendirdi. Acemler Emniyet Müdürlüğü binası önündeki kavşak lupunda başlayan çalışma ile Hayran Caddesi’nden gelen araçlar, yapılacak tüp geçit ile Oulu Caddesi’ne bağlanacak. Araçlar yapılacak bağlantı yolları ile Zübeyde Hanım Caddesi’ne yönlendirilerek kavşak köprüsünü kullanabilecek. Altgeçit uzunluğu 200 metre olan projenin yeraltında kapalı olarak yapılacak kesimi ise 45 metre uzunluğunda olacak. Yüzde 7 iniş ve çıkış eğitimine sahip olacak alt geçit, iki aracın yan yana geçmesine imkân sağlayacak şekilde tasarlandı. Uygulama imar planlarında 30 metre genişliğinde öngörülen Hayran Caddesi’nde yol 2 gidiş-2 dönüş ve yolun her iki tarafında bisiklet yolu olacak şekilde tasarlandı. Alt yapı yenileniyor Öte yandan Acemler’deki hummalı çalışmalara BUSKİ ekipleri de dâhil oldu. Proje kapsamında tüp geçit yapılacak bölgenin altyapı hattını yeniden düzenleyen BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları için çalışmalara başladı. BUSKİ marifetiyle bölgede 300 metre içme suyu hattı, 300 metre kanalizasyon hattı, 150 metre de yağmursuyu hattı imalatı yapılarak bölgenin altyapısı yeniden şekillenecek. Çalışmaların kıza zamanda tamamlanması amacıyla tüm ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, D-200 kar yolunun kavşak bölgesinde oluşan yoğunluğu bu proje ile rahatlatmayı hedefliyoruz dedi.

Anahtar Kelimeler:
Büyük Şehrin Acemlerdeki Yoğun Ve Hummalı Çalışma Mesai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da, 5 metreyi bulan kar ile zorlu mücadele
Van'da, 5 metreyi bulan kar ile zorlu mücadele
Çanakkale'de son palamutlar tanesi 50 liradan satılıyor
Çanakkale'de son palamutlar tanesi 50 liradan satılıyor
 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 23'üncü tabliye bloğu geldi
 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 23'üncü tabliye bloğu geldi
Yedieminde parkında yer kalmadı
Yedieminde parkında yer kalmadı
Yeni İnegöl Örnek Modelle Şekilleniyor
Yeni İnegöl Örnek Modelle Şekilleniyor
RIDVAN AMCA YENİ SAZINA KAVUŞTU
RIDVAN AMCA YENİ SAZINA KAVUŞTU
Virüsün yayılma nedeni 'yöreye özgü hareketlilik'
Virüsün yayılma nedeni 'yöreye özgü hareketlilik'
Aranan hükümlü, noterde işlem yaparken yakalandı
Aranan hükümlü, noterde işlem yaparken yakalandı
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma