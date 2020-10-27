BUÜ’DEN GÜRSULU KADIN VE GENÇLERE DESTEK VAR…

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Uludağ Üniversitesi, Üniversite-Toplum işbirliğinin geliştirilmesi adına yeni projeler üretmeye devam ediyor. Gürsu Belediyesi Kolektif Kariyer Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolüyle gençlerin iş hayatlarındaki yolculuklarına destek olacak. Gürsu Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde, girişimcilik, sosyal gelişim ve istihdam konu başlıklarında faaliyet göstermek amacıyla oluşturulan Kolektif Kariyer Merkezi koordinasyonunda, gençlerin girişimcilik yönlerini arttırmayı hedefleyen Gürsu Belediyesi, birçok özel ve kamu kuruluşu ile ortak hareket etme kararı aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi ile de gençlerin gelişiminin sağlanmasında güç birliğine gidildi.

REKTÖR KILAVUZ. BİRİKİMLERİMİZİ TOPLUMUN HER KESİMİ İLE PAYLAŞACAĞIZ

Gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite olarak toplum ile ilişkilerin geliştirilmesine özel bir önem verdiklerini vurguladı. Bursa’nın bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Görev süremize başladığımız andan itibaren öncelikle iki konuyu ön plana çıkardık. Bunlardan ilki öğrenci dostu Üniversite. İkincisi ise Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi. Üniversitelerin temel görevi, insan kaynağı ve Ar-Ge faaliyetleri olarak ürettiklerini toplumun hizmetine sunmaktır. Bu bazen merkezi, bazen yerel, bazen ise STK’larla da olabilir. Onun için üniversiteler birikimlerini topluma ulaştırmak mecburiyetindedir. Üniversite olarak insanımızın şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmet unsurlarını devreye sokmak için gayret gösteriyoruz. Bugün de Gürsu Belediyesi ile üniversitedeki 5 ayrı birimin ortaklaşa bir birleriyle dayanışması ile özellikle dezavantajlı gruplara, gençlere ve kadınlara hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN IŞIK: GENÇLERİMİZİN DOĞRU YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise; "Gençlerimizin zihin dünyalarından yararlanarak, ekonomimize katma değerli ürün üretilmesi için oluşturduğumuz Kollektif Kariyer Merkezimizi, Gürsu ve Bursa için bir fırsat olarak görmekteyiz. Merkezimizle, gençlerimizin sahip oldukları ışığı doğru yöne yönlendirmelerini ve gelişimlerine destek olacak eğitimleri almalarını sağlayarak geleceklerini şekillendirmelerine destek oluyoruz. Üreteceğimiz projelerle gençlerimizin yolculuklarında yanlarında olmanın coşkusunu hissediyoruz. Gençlerimizin hayatlarını şekillendirirken alacakları doğru kararlarla ülkemizin kalkınmasında üstlenecekleri görevlerde biraz olsun katkımız olacağını bilmek mutluluk verici. Bursa Uludağ Üniversitemizin, bu çabamızın samimiyetini görerek yanımızda olması bizleri güçlü kılıyor. Destekleri için Rektörümüze teşekkür ediyorum" dedi.