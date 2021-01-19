BUÜ VE BOSİAD’DAN İŞ GÜCÜ KAYBINI AZALTACAK PROTOKOL İMZALANDI

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) tarafından imzalanan protokol ile çalışanlarda görülen kas-iskelet sistemi hastalıklarının önüne geçilmesi ile iş gücü kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.

BOSİAD tarafından geliştirilen ‘İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Sorunlarını Önleme ve Koruyucu Sağlık Uygulamaları Geliştirme Projesi’ne Bursa Uludağ Üniversitesi’nden destek geldi. Kurumlar arasında imzalanan protokol ile BOSİAD üyesi işyerlerinde yürütülecek fizyoterapi eğitimleri sayesinde çalışanların bel, boyun, kol ve bacaklarında gelişebilecek kas-iskelet sistemi ağrılarının önüne geçilmesi ve bu sorunlara bağlı iş gücü kaybının azaltılması amaçlanıyor. Toplam 3 yıl boyunca sürdürülmesi öngörülen protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan imzaladı. Protokol imza töreninde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, dernek yöneticileri ve akademisyenler de hazır bulundu.

TOPLUMUN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER ALANDA ÜNİVERSİTE VAR OLACAK

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet fonksiyonlarının bulunduğuna işaret etti. Geçmişte üniversitelerin biraz daha kendi kabuğuna çekilen kurumlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Kültür değişimi ve toplumun talepleri doğrultusunda artık bu anlayış değişti. Biz kendi dönemimizde bunu biraz daha geliştirdik. Toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda, yetiştirdiğimiz elemanların hem kamu görevinde hem de sivil hayatta görev ifa etmeleri ile bir şekilde topluma dokunma dediğimiz eylemi gerçekleştirmiş oluyoruz. İmzalayacağımız protokol sayesinde BOSİAD ile fizyoterapi eğitimi doğrultusunda ortak bir çalışma yürütmüş olacağız. Sağlık Bilimleri Fakültemizin bu yıl açılan ve öğrenci aldığımız fizyoterapi alanında projeler üreteceğiz. Bundan sonraki süreçte de bu birlikteliğin artarak devam edeceğine inanıyorum. Protokolün içeriğinin hem sizlere hem de üniversitemize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

PROTOKOL İŞ GÜCÜ KAYBININ ÖNÜNE GEÇECEK

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ise dernek olarak iş sağlığı ve güvenliği konularına önem verdiklerini aktardı. İşletmelerde bu alanda ciddi bir eksikliğin bulunduğunu kaydeden Rasim Çağan; “Çalışanlarımızda fizyoterapi konusunda bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir takım problemler yaşandığına şahit oluyoruz. Bu da gerek iş gücü kaybına gerekse de ciddi bir takım hastalıklara neden olabiliyor. Bu anlamda çalışanların bilinçlendirilmesi konusunu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da görüyoruz. Bölgemizdeki 250 firmanın yanısıra tüm kent sanayicisine örnek olma şansımız var. Biz bu çalışma ile örnek olacağımıza ve bir farkındalık oluşturacağımıza inanıyoruz. Bu konuda bizlere destek veren Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimine ve akademisyenlerine teşekkür ediyoruz” dedi.