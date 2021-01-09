Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
438.721
DOLAR
7.3525
STERLİN
10.0085
EURO
9.0134
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
Film plato alanı 10 yıllığına kiraya verilecek
Film plato alanı 10...
10 dükkan kiraya verilecek
10 dükkan kiraya verilecek
3.140 m² arsa satışa çıkarıldı
3.140 m² arsa satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BUÜ'nün ilk ocak ayı üniversite sanayi işbirliği protokolleri devam ediyor

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:03
6 Okunma
BUÜ'nün ilk ocak ayı üniversite sanayi işbirliği protokolleri devam ediyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı protokollerine hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayının ilk işbirliği mühendislik alanında teknik danışmanlık hizmeti veren Step Tasarım ile yapıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2244 TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı’na ilk kez 2018 yılından itibaren katılmaya başladıklarını açıkladı. İlk çağrıda 55 kontenjan elde ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “2019 çağrısında 19 proje ve 78 kontenjan elde ettik. 2020 çağrısı ise halen devam ediyor. Şuana kadar 24 ile 72 kontenjan sağlamış durumdayız. İmzalayacağımız protokollerle inşallah 100 sayısını aşmayı hedefliyoruz. 2244 projesini Türkiye’nin sanayi hamlesi için çok önemli buluyoruz. Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge merkezleri için doktora yapmış nitelikli personel kazanmaları için kıymetli bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Proje; devlet, üniversite ve sanayi kuruluşlarından oluşan 3 ayaklı bir organizasyon üzerinden yürüyor. Öğrenci kontenjanı açısından Türkiye birincisiyiz. Bursa’ya da bu başarının yakışacağını düşünüyoruz. Projede bizimle işbirliği yaptığı için Step Tasarım firmasına teşekkür ediyoruz. Hem firmanın hem de üniversitemizin kazançlı çıkacağına inanıyoruz” diye konuştu.

AKADEMİK BİLGİYE İHTİYAÇ VAR

Step Tasarım Genel Müdürü Lino Catenaro ise protokol için BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve ilgili yöneticilere teşekkür etti. Üniversite ile yakın ve kuvvetli bir işbirliği ağı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Genel Müdür Lino Catenaro; “Daha önce de Bursa Uludağ Üniversitesi ile bir takım çalışmalar yapmıştık. Üniversiteden gelecek akademik bilgiye çok ihtiyacımız var. Sanayi kısmı olarak biz de kendimizi ve iş dünyasını en iyi şekilde anlatma fırsatı bulacağız. Üniversiteden gelecek akademik bilgi bizler için büyük bir önem taşıyor. Böylelikle daha rekabetçi olabilir ve daha ilerilere gitme fırsatı yakalayabiliriz. Dolayısıyla üniversite ile oluşturacağımız işbirliği ortamını çok önemsiyoruz. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE AYLIK 4 BİN 500 TL BURS

Protokol imza töreninde ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Orhangazi Asil Çelik MYO Müdürü ve 2244 Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Karpat ile akademisyenler ve firma yöneticileri hazır bulundu. BUÜ ile Step Tasarım arasında imzalanan protokol ile 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülecek araştırma projelerinde görev alacak. Aylık 4 bin 500 TL burs alacak öğrenciler, doktoralarının ardından şirkette en az 3 yıl daha çalışabilme imkânına sahip olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BUÜnün Ilk Ocak Ayı üniversite Sanayi Işbirliği Protokolleri Devam EdiyorMustafa Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Yılmaz: "Amacımız donanımlı gençler yetiştirmek"
Başkan Yılmaz: "Amacımız donanımlı gençler yetiştirmek"
Atilla Ödünç: "Bursa'da tarihi doku ön plana çıkıyor"
Atilla Ödünç: "Bursa'da tarihi doku ön plana çıkıyor"
Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi
Aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi
Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı
Tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı 2'nci kez çalındı
Tunceli’nin 1200 rakımlı Düldül Tepesi'nde sis manzarası
Tunceli’nin 1200 rakımlı Düldül Tepesi'nde sis manzarası
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik
Cip dinlenme tesisine daldı: 1 ölü, 8 yaralı
Cip dinlenme tesisine daldı: 1 ölü, 8 yaralı
'Dereler kurudu, hamsinin yiyeceği plankton azalınca boyu küçüldü'
'Dereler kurudu, hamsinin yiyeceği plankton azalınca boyu küçüldü'
Prof. Dr. Dodoloğlu: Bal insanın ömrünü uzatır
Prof. Dr. Dodoloğlu: Bal insanın ömrünü uzatır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma