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BUÜ'li Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, en etkili bilim insanları listesinde yerini aldı

Yıldız ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı

26 Kasım 2020 Perşembe 12:10
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BUÜ'li Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, en etkili bilim insanları listesinde yerini aldı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye’de çalışmalarını yürüten 614 bilim insanının yer aldığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız da yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlandı. Yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen ve dünyanın en etkili 159.684 bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesi’nin koordinasyonunda yürütüldü ve Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlandı.

Çalışmada, 1996-2019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı çalışmalar incelenerek 159.684 bilim insanı listelendi. Türkiye’den 614 bilim insanının yer aldığı listede, BUÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız; dünya sıralamasında kendi çalışma alanında 368., Türkiye sıralamasında 43. ve Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinde ve çalışma alanlarında 1. sırada yer aldı. 

Yakaladığı başarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, bilim dünyasında uluslararası yayınların ve atıfların çok büyük önemi olduğunu belirtti. Böyle bir listede üst sıralarda yer almanın gurur verici olduğunu aktaran Prof. Dr. Yıldız; “Optimum Tasarım ve Yapay Zeka alanındaki çalışmalarımızla ülkemizin sayılı bilim insanları arasında yer aldık. 2015 ve 2017 yıllarında TÜBİTAK Teşvik, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı Ödülü) ve ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlak Teşvik ödülüne de layık görülmüştük. Web of Science- Clarivate Analytical tarafından en çok atıf alan araştırmacı ‘’Highly Cited Researcher’’ olarak da seçilmiştik. Çalışmalarımız yeni yapay zeka optimizasyon algoritmalarının geliştirilmesi ve bunların endüstriyel problemlere uygulanması üzerinde yoğunlaşıyor. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer aldık. Yapay zeka optimizasyon yöntemleri ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de hakemlik, editörlük gibi görevlerde bulundum. Açıklanan listede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Çalışmalarımda her zaman desteklerini hissettiğim Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve yöneticilerimizin hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise; “Üniversitemiz üst yönetimi ve çalışanları olarak Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız hocamızı bu üstün başarısı konusunda kutluyor, başarılarının devamlı olmasını diliyoruz. Hocamızın genç akademisyenlerimize de rol model olacağına inanıyoruz” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.11.2020 12:18
Anahtar Kelimeler:
BUÜli Prof. Dr. Ali Rıza YıldızEn Etkili Bilim Insanları ListesiMustafa Yıldız
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