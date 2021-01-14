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BUÜ ile HİD-TEK arasında sanayi işbirilğine yeni bir imza daha

14 Ocak 2021 Perşembe 14:59
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BUÜ ile HİD-TEK arasında sanayi işbirilğine yeni bir imza daha

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından yürütülen TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na iş dünyasından destek gelmeye devam ediyor. İmzalanan protokoller ile Bursa’da yıllardır özlemi duyulan Üniversite-Sanayi işbirliği kavramı her geçen gün daha da güçlü hale geliyor.

BUÜ Yönetimi, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Hid-Tek Makina Sanayii Tic. Ltd. Şti. firması ile işbirliğine gitti. Protokol sayesinde 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen araştırma projelerinde görev alabilecek. Öğrenciler, doktoraları boyunca aylık 4 bin 500 TL maaş alacak ve eğitimlerinin ardından en az 3 yıl daha firmada çalışmaya devam edebilecek. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Hid-Tek Makina Genel Müdürü Süleyman Kara arasında imzalandı.

PROJE İLE DEVLET, ÜNİVERSİTE VE FİRMALAR KAZANIYOR

Protokol imza töreninde 2244 Sanayi Doktora Programı’nın önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sanayi sektöründe yürütülecek inovatif alanlarda yeni projelerin ortaya çıkmasına vesile olduğunu söyledi. Programın devlet, üniversite ve sanayi kuruluşlarının ortaklığında yürütülen özel bir uygulama olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Sanayi Doktora Programı ile katma değerli ürünlerin elde edilmesi noktasında kıymetli bir çaba ortaya çıkıyor. Burada devletimiz, üniversitelerimiz ve firmalarımız kazanıyor. Bize göre çok özel ve önemli bir proje. 3 yıldır çağrılara icabet ediyoruz. Doktora öğrenci sayımız her yıl artıyor. Yeni dönem için de protokol imzalamaya devam ediyoruz. İnşallah öğrenci noktasında da talebi çözdüğümüz zaman çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyoruz. Davetimize karşılık veren ve bizlerle ortak proje üretilmesi konusunda işbirliği yapan tüm firmalarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

YURT DIŞINDA BU UYGULAMALARI GÖRÜYOR VE İMRENİYORDUK

Hid-Tek Makina Genel Müdürü Süleyman Kara ise üniversitelerle geçmiş dönemlerde de işbirliği yaptıklarını açıkladı. Aynı zamanda Ar-Ge merkezi olarak hizmet verdiklerini de aktaran Genel Müdür Süleyman Kara; “Ar-Ge merkezimizde toplam 12 projemiz devam ediyor. Arka arkaya projelerimizi devreye sokmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bu projelerden çıkan ürünlerimizi ticarileştiriyoruz ve pazarlıyoruz. Üniversitemiz ile işbirliğimizin bu kademelere çıkmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu program ile doktora yapacak arkadaşlarımızın da önü açılmış olacak. Üniversite-Sanayi işbirliği onlar için de avantaja dönüşecek. Yurt dışında bu tarz uygulamaları görüyor ve çok imreniyorduk Bursa, bir sanayi şehri. Üniversitemizin de bu konuda adım atmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz. Çok önemli ve faydalı projelerin hayata geçeceğine inanıyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.01.2021 15:04
Anahtar Kelimeler:
BUÜ İLE HİDTEK ARASINDA SANAYİ İŞBİRLİĞİNE YENİ BİR İMZA DAHA
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