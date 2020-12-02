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BUÜ ile Güleryüz Otomotiv arasında 2244 İşbirliği başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Güleryüz Karoseri Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. firması ile Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik 2244 Sanayi Doktora Programı’na imza attı. Gerçekleştirilen protokol ile 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülecek bilimsel çalışmalarda görev alacak.

02 Aralık 2020 Çarşamba 17:08
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BUÜ ile Güleryüz Otomotiv arasında 2244 İşbirliği başlıyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nı çok önemsediklerini kaydetti. Yıllardır konuşulan, ancak bir şekilde arzu edilen noktaya getirilemeyen Üniversite-Sanayi işbirliğinin bu program sayesinde ciddi bir ivme yakaladığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Türkiye’nin prestijli kurumlarından birisi olan TÜBİTAK öncülüğünde Üniversite ile Sanayi temsilcileri buluşuyor. İnşallah süreç içerisinde sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik konu başlıkları belirlenecek. Bu program çerçevesinde asgari 3 doktora öğrencisi alınacak. Yürütülecek çalışmalar sonucunda somut bir ürünün ortaya çıkarılması sağlanacak. Elde edilen veriler gerek görüldüğü halde patentlenecek. Ticari olarak bir faydaya dönüştürülmesi amacıyla her iki taraf çaba gösterecek” diye konuştu.

GENÇ VE DİNAMİK KADROMUZ İLE CİDDİ ÇALIŞMALARA İMZA ATIYORUZ

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin aday araştırma üniversiteleri arasında yer aldığını açıklayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 11 asil, 5 yedek araştırma üniversitesi mevcut. Bu 16 üniversite içerisinde, geçen yıl yapmış olduğumuz atak ile tüm bu üniversitelerin ortalamasının üzerinde bir performans gösterdik. Genç ve dinamik bir kadromuz var. Sahada ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bizler de onlara her türlü desteği verdik. Güzel bir noktaya geldik. Güleryüz firmamızın da ilk defa böyle bir proje içerisinde üniversitemiz ile işbirliği yapacak olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu kuruluşumuzun akademik gelişme yolundaki adımlarında yanlarında olmaktan gurur duyacağız. Protokol sayesinde hem üniversitemiz hem de firmamız kazanacak. Nihayetinde kentimiz ve ülkemiz kazanacak” dedi.

İŞBİRLİĞİ BİZLERE DE FARKLI UFUKLAR KAZANDIRACAK

Proje içerisinde yer almaktan dolayı sevinçli ve gururlu olduklarını aktaran Güleryüz Karoseri Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevda Keskin Gülmez ise son 3 yıldır Ar-Ge Merkezi’ne sahip olduğunu belirtti. Firmanın, 1967 yılından itibaren karoseri imalatı ile çalışmaya başladığına işaret eden Sevda Keskin Gülmez; “Kendi markamız ile devam eden bir serüvenimiz var. En başından itibaren tırnaklarımızla kazıyarak bugünlere geldik. Böyle bir projede ilk kez yer alacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. İşbirliğimizin farklı projelerle de devam etmesini diliyorum.  Bu işbirliklerinin bizlere de farklı ufuklar kazandıracağına inanıyoruz. Protokolün hepimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

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BUÜ Ile Güleryüz Otomotiv Arasında 2244 İşbirliği BaşlıyorMustafa Yıldız
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