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BUÜ İLE BSMMMO ARASINDA YENİ İŞBİRLİĞİ İMZALANDI.

13 Kasım 2020 Cuma 13:18
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BUÜ İLE BSMMMO ARASINDA YENİ İŞBİRLİĞİ İMZALANDI.

BURSA

MUSTAFA YILDIZ


Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında, sektörün aradığı niteliklere sahip uygulamaya hazır kalifiye meslek elemanı yetiştirme ve bu alana yönelen öğrencilere staj ve kariyer imkânları sağlama ve meslek mensuplarının sürekli mesleki geliştirme eğitimleri ve iş dünyasının aradığı yeterliliklere sahip eleman yetiştirilmesini amaçlayan iş birliği protokolü  imzalandı. Protokol ile Meslek Yüksekokulları kalifiye muhasebeci yetiştirmede daha aktif rol alacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, üniversite yöneticileri, oda yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

TOPLUMLA İÇ İÇE BİR ÜNİVERSİTE

Protokol imza töreninde söz olan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Daha önce üniversitemizin çeşitli birimlerini kapsayacak şekilde  Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile protokoller imzalamıştık. Bu protokolleri Meslek Yüksekokullarımızı da kapsayacak şekilde genişletmek istedik. Eğitim öğretimin yanında üniversitelerin en önemli görevi kazanımlarını toplumla paylaşmaktır. Bu anlayış, yönetime geldiğimiz günden bu yana her alanda vurguladığımız bir husustur. Netice itibariyle üniversitenin toplumla yakın ilişkiyi temin etme  çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını da görmeye başladık. Medyadan da takip ettiğiniz üzere Bursa Uludağ Üniversitesi olarak araştırma üniversiteleri arasında 14. sıradan 11. sıraya çıktık. Hedefimiz ilk 10’a girmek. Aynı günlerde bir başka başarımız da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’tan geldi. İki kurumun birlikte açıkladığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksi’nde 21. sıradan 19. sıraya yükseldik. Ortaya çıkan bu başarılardan bütün toplumun faydalanacağına inanıyorum ve tüm STK’larla işbirliğine açık olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile imzaladığımız bu protokol de daha kalifiye muhasebecilerin yetişmesi noktasında topluma hizmet edecektir. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.  

ÜNİVERSİTE GİBİ STK’LARIN DA TOPLUMLA İÇ İÇE OLMASI GEREKİYOR.

BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz ise “Muhasebecilik mesleği bilginin ilerinin yolunu aydınlattığı bir meslek dalı. BSMMMO olarak muhasebeciliğin sadece şirketlerde ya da ofislerde kapalı kapılar ardında yapılan bir meslek olmadığını düşünüyoruz.  Bu kapsamda üniversiteler ve STK’lar ile birlikte hareket ederek topluma karşı olan görevlerimiz olduğu inancını taşıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin sanayi ve toplumla iç içe olma arzusunu bu anlamda bizler de paylaşıyoruz ve bu anlayış bizim için çok kıymetli. Meslektaşlarımızın her iki kurumun bu ortak anlayışından faydalanarak şehrimize ve ülkemize karşı faydalı işler yapacağına inanıyorum. Üniversitenin tüm akademik birimlerini kapsayacak protokolün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. BUÜ MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Soner Altun da protokolün imzalanmasında emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür etti.

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Mustafa YıldızBuüBsmmmoönce Vatan
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