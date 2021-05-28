BUÜ HUKUK FAKÜLTESİ SEMPOZYUMLARINI TAMAMLADI.

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Mayıs Ayı içinde 9 farklı oturumda gerçekleştirilen etkinliğe, tüm anabilim dallarının öğretim üyeleri ile misafir akademisyenler yoğun bir ilgi gösterdi.

Açılış konuşmalarını Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın yaptığı BUÜ Hukuk Günleri başlıklı sempozyuma farklı üniversitelerden oturum başkanları ve akademisyenler katkıda bulundu. Etkinlikte hukukun tüm alanları ile ilgili geniş kapsamlı akademik fikir alışverişleri yürütüldü.

BUÜ Hukuk Fakültesi ayrıca, Mali Hukuk Anabilim Dalı tarafından tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen "Dijitalleşme Sürecinin Türk Vergi Sistemine Etkileri" başlıklı sempozyuma da ev sahipliği yaptı. Programda; BUÜ Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Orhaneli MYO akademisyenlerinin disiplinler arası çalışmaları ortaya konuldu. Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriyya Arı ve Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Şenyüz'ün katıldığı sempozyum, farklı üniversitelerden katılımcıların tebliğ ile dijitalleşme sürecinin akademik olarak ele alınmasına katkı sağladı.