BUÜ'de olağan YÖKAK Kurumsal İzleme Programı tamamlandı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - YÖKAK tarafından sırasıyla bütün üniversitelerde gerçekleştirilecek olan program, 2017 yılındaki değerlendirme sürecinden sonra BUÜ’de ilk defa yapıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. N. Funda Coşkun; YÖKAK izleme takımı üyeleri Prof. Dr. Füsun Eyidoğan, Prof. Dr. Cemil Öztürk ve Prof. Dr. Filiz Başkan’ın katıldığı tanışma toplantısıyla başlayan değerlendirme faaliyeti; Senato Üyelerinin de katılımıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un üniversitede gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarını anlattığı sunumu ile devam etti. Öğleden sonraki ilk oturumda Kalite Komisyonu ile birlikte toplanan izleme takımı, Doç. Dr. N. Funda Coşkun’un sunumu ile Kalite Komisyonu çalışmalarını dinledi. Öğleden sonraki ikinci toplantı ise Daire Başkanları ile gerçekleşti.

Kapanış toplantısında, izleme takımı tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi’nin son 20 aylık süreçte gerçekleştirdiği iyileştirmelerin takdire şayan olduğu, bütün alanlarda olumlu gelişmelerin görüldüğü ifade edildi. İzleme takımı üyelerinin hazırlayacağı nihai rapor YÖKAK’a sunulduktan sonra üniversite yönetimine iletilecek.