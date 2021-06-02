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BUTTİM’İN CAZİBESİ ARTIYOR

OSMANGAZİ, BUTTİM’E KATKISINI SÜRDÜRECEK BUTTİM’E DESTEĞE DEVAM SÖZÜ..

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:47
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BUTTİM’İN CAZİBESİ ARTIYOR

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

BUTTİM Başkanı Sadık Şengül’ü Panorama Müzesi’nde ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İlçemizin de göz bebeği olan BUTTİM’e katkılarımız sürecek” dedi. Şengül de doluluk oranı yüzde 94’e yükselen merkezin cazibesinin daha da artacağını ifade etti. Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Toprak ve Emin Tamam ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında BUTTİM’in cazibesini artırmak için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varıldı. DÜNDAR: KATKILARIMIZ DEVAM EDECEK. BUTTİM’in kente değer katan çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,BUTTİM, Osmangazi sınırlarında bulunan ve yalnızca Bursa’nın değil ülkemizin de önde gelen tekstil ve ticaret merkezlerinden birisi olarak her zaman ön planda. İlçemizin göz bebeği konumunda olan BUTTİM’in yıldızının, İstanbul Caddesi’nde yapılan ulaşım ve diğer alanlardaki yatırımlarla birlikte her geçen gün daha da parladığını görüyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de, bu merkezimizin daha da canlanması için üzerimize düşen hangi sorumluluk varsa yerine getirmeye hazırız. Panorama 1326 Bursa Fetih Müze’mize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz ” dedi. DOLULUK ORANI YÜZDE 94.. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyareti ile tarihe yolculuk yaptıklarını dile getiren BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Tarihimize hak ettiği değeri mutlaka vermeliyiz. Osmangazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar’a kentimize böyle bir müzeyi kazandırdığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. Osmangazi Belediyesi ile merkeze değer katacak çalışmalara imza atmaya sürdüreceklerini de kaydeden Şengül, “Merkezimiz, yüzde 94’e varan doluluk oranıyla 12 bin kişilik nüfusa sahip. İcra mahkemelerini de şu an bulunduğu sıkıntılı konumdan dolayı BUTTİM’e taşınması konusunda öneride bulunduk. Böylelikle hem oradaki trafiği rahatlatmak, hem de avukat yoğunluğunu azaltmak mümkün olacak. Tıpkı bir belediye gibi bizim de hedefimiz, merkezimizde yer alan nüfusa hizmet edebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Bu noktada çalışmalarımıza devam ederek kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BUTTİMOsmangaziBUTTİMİN CAZİBESİ ARTIYORMUSTAFA YILDIZ.
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