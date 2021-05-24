BUTTİM’E SAĞLIK İSTASYONU

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Toprak, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ı ziyaret etti. Kurumlar arası iş birliklerinin görüşüldüğü ziyarette Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, pandemi döneminde kentin sorunlarına çare olan sağlıkçılara ve Yavuzyılmaz’a teşekkür ederek, Güç birliğimiz ile merkezimizde yer almasını arzu ettiğimiz sağlık istasyonu, BUTTİM’lilere önemli bir imkân sağlayacak dedi.

NÜFUSUMUZ 12 BİNE YAKIN.

Ziyarette sağlık alanında karşılıklı yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Covid-19 salgını boyunca fedakârca çalışarak verdiğiniz emekler sayesinde sizlere şükran borçluyuz. Canını dişine takan sağlıkçılarımız bu zorlu süreçte olağanüstü bir şekilde çalıştılar. BUTTİM’de yer alan kat maliklerimizin sağlığı da bizler için çok önemli. Merkezimizde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan firma yetkililerimiz ve yönetim kurulumuzun özverisiyle salgının olumsuz etkilerinden korunmaya çalışıyoruz. Ancak BUTTİM’in doluluk oranı yüzde 94’e ulaştı ve bu nedenle 12 bine yakın nüfusumuzun bir sağlık istasyonuna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Karşılıklı istişarelerimiz sonucu, BUTTİM’e ve insana değer katmak istiyoruz dedi.

ORTAK ÇALIŞMALARA AÇIĞIZ. BUTTİM’in çalışmalarını yakından takip ederek takdir ettiğini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, BUTTİM, tekstilin başkenti Bursa’da çalışmalarıyla kente istihdam sağlayarak önemli bir rol üstleniyor. Uluslararası çapta da Bursa’nın dünyaya açılan kapısı olan BUTTİM’e şehrimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapılacak ortak çalışmalar sayesinde de BUTTİM’e her zaman katkı sağlamak isteriz. Sağlık istasyonu talebiyle ‘Önce insan sağlığı’ diyen BUTTİM Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyoruz. İmkânlarımızı seferber etme noktasında gerekeni yapacağımızdan emin olun şeklinde konuştu.