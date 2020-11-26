BUTGEM'in BUÜ destekli sanal gerçeklik projesi AB'den onay aldı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı (İKG PRO) çağrısına başvurulan ‘Sanal Gerçeklik İle Yüksekte Çalışma Eğitimi Verilmesi’ projesi, Avrupa Birliği’nden destek almaya hak kazandı. 2 milyon TL’nin üzerinde bütçeli proje ile BUTGEM’in yeni nesil sanal laboratuvarlar kurulacak. BUÜ Teknik Bilimler MYO’nun akademik olarak destek vereceği Merkez, projenin tamamlanmasıyla sanal gerçeklik uygulamasının Türkiye’deki en önemli uygulayıcılarından birisi olacak. BUTGEM bünyesinde oluşturulacak Sanal Gerçeklik Laboratuvarı ile kursiyerlere mesleki beceriler kazandırılacak. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversitenin de destekleriyle BUTGEM de hazırlanacak laboratuvar sayesinde kursiyerlerin gerçek yaşam ortamlarında çok tehlikeli mesleklerin yanı sıra fiziki çaba gerektiren bir görevi sanal gözlükler ile gerçekleştirme imkanına sahip olabileceğini söyledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme noktasında önemli başarılara imza atan BUTGEM’den şimdiye kadar 30 binden fazla kişinin faydalandığını vurguladı.





BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDEN DESTEK

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, projeye Üniversite olarak katkı vermenin memnuniyeti içinde olduklarını vurguladı. BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle gerçekleştirilen proje sonunda BUTGEM’in İş Güvenliği ve Yüksekte Çalışma eğitimleri için onaylı bir merkez haline gelmesinin hedeflendiğini dile getiren Kılavuz, “Üniversite ve sanayi işbirliği noktasında BTSO ile birlikte ortak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık günümüzde çeşitlenen sanal gerçeklik uygulamaları e-ticaret, tıp, savunma, yapılaşma, üretim ve eğitim alanlarında kendini gösteriyor. Sanal gerçeklik aynı zamanda öğrencilere dersi anlamada güçlü bir ortam sağlıyor. Üniversitemizin de destekleriyle BUTGEM de hazırlanacak bu laboratuvar ile kursiyerler gerçek yaşam ortamlarında çok tehlikeli mesleklerin yanı sıra fiziki çaba gerektiren bir görevi sanal gözlükler ile gerçekleştirme imkanına sahip olabilecek. Bu projenin hayata geçmesinde katkı sağlayan BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK UYGULAYICISI

Yeni nesil laboratuvarın çalışanlara ciddi bir mesleki beceriler kazandıracağını dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, sanal gerçeklik laboratuvarı projesi ile imalat sektörünün 6 dalında yılda minimum 360 kursiyerin eğitim görmesini amaçladıklarını vurguladı. Başkan Burkay, “BUTGEM bünyesinde kurulu olacak merkez için Avrupa Birliği İKG PRO fonuna yaptığımız başvuru olumlu dönüş oldu. ‘Sanal Gerçeklik ile Yüksekte Çalışma Eğitimi Verilmesi’ temalı 231.000 Euro bütçeli projenin son aşaması da tamamlanarak kabul edildi. Yüzde 100 hibe şeklinde olacak proje kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum dedi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE DE KATKI SAĞLAYACAK

Proje ile çok tehlikeli sektörlerdeki işgücüne İSG bilincinin kazandırılmasının da hedeflendiğini ifade eden Başkan Burkay, “Özellikle çok tehlikeli mesleklerde yüksekte çalışma kültürünün oluşturulması, kurumun altyapısı ve işbirliği kapasitesinin güçlendirilmesinin yanı sıra insan kaynağının kapasitesinin güçlendirilmesi projenin ana amaçlarından birisidir. Bu projenin hayata geçmesi ile çok tehlikeli sektörlerde İSG risk analizlerinin yapılması sağlanacak. Ayrıca BUTGEM‘de yüksekte çalışma İSG alanlarının kurulmasının yanı sıra hedef kitleye İSG kültürü ve bilinci kazandırılması amaçlı eğitimlerin verilmesine imkan oluşturulacak. İSG alanında interaktif yayınlar oluşturularak toplumun geneline yaygınlaştırılması da faaliyetler arasında yer alacak. Şu an hali hazırda yürümekte olan BEBKA destekli diğer meslekleri kapsayan farklı bir sanal gerçeklik uygulama projesi ile birlikte, BUTGEM mesleki eğitimde sanal gerçeklik uygulamasının ülkemizdeki en büyük uygulayıcısı durumuna gelecek.” ifadelerini kullandı.

SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ ÖĞRENME ETKİSİNİ 2 KAT ARTTIRIYOR

BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan da dijital dönüşümün etkisi ve Endüstri 4.0 ile birlikte Sanal Gerçeklik kavramı eğitimde ve özellikle mesleki teknik eğitimde büyük avantajlar sağlayacağına işaret etti. Sanal gerçeklik ile eğitim, öğrenme etkinliğinin artacağı, atölye ve fiziksel alan gereksinimlerinin minimize edileceği bir eğitim modeli haline geleceğinin altını çizen MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan; “Sanal Gerçeklik ile mesleki eğitimin uygulamalı ve deneysel olarak yapılması hem daha etkin, hem de oldukça düşük maliyetli olacaktır. Sanal Gerçeklik eğitimleri ile iş kazalarının önlenmesi, hurda maliyetlerinin azaltılması ve aynı zamanda kalite problemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sanal Gerçeklik teknolojisiyle verilen eğitimlerin, öğrenmeye etkisinin 2 kata yakın arttığı tespit edilmiş. Öte yandan Sanal Gerçeklik eğitimi almış operatörlerin üretim hatlarından alınan insan kaynaklı hata verilerindeki 89%’a varan düşüş trendi olduğu tespit edilmiş. Tüm bu gerçeklere bakıldığında sanal gerçekliğin mesleki eğitimin en önemli sıçrama tahtası olacağını söyleyebiliriz.” dedi.YÜZDE 80’İ İSTİHDAM EDİLİYOR. 2009 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini sürdüren BUTGEM, mesleki eğitime tahsis ettiği 12 bin metrekarelik alanda endüstriyel otomasyondan otomotive; metal makineden tekstile kadar her türlü teçhizatın bulunduğu uygulama atölyeleri yer alıyor. Merkezde yılda ortalama 2 bin 500 kursiyer eğitim programlarını tamamlarken, kursiyerlerin ortalama yaklaşık yüzde 80’i ise kurs sonrası istihdam ediliyor.