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Buse'yi arama çalışmalarında 10'uncu gün

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 10'uncu günde tekrar başlandı.

Buse'yi arama çalışmalarında 10'uncu gün

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 10'uncu günde tekrar başlandı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:12
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Buse'yi arama çalışmalarında 10'uncu gün

ANTALYA (DHA) - Kemer'de, 24 Ocak günü oluşan hortumun, annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, 10'uncu günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleriyle İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı su altı timi, AFAD ekiplerinin de aralarında bulunduğu 72 kişilik personel katıldı. 'TCSG 105' botuyla denizden destek verilen aramalarda, 3 arama- kurtarma ve 1 kadavra köpeği de kullanılıyor. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de havadan destek veriyor.

Hem denizde hem de Ağva Deresi'nde sürdürülen çalışmalarda, Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazları ile tarama yapılıyor. Derede ekipler sıra oluşturarak her noktaya bakmaya özen gösteriyor. Denizde ise dalgıçlar koordinasyon toplantısında belirledikleri noktalarda arama yapıyor. Buse'nin babası Ahmet Acar da çalışmaları takip ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kader Buse Acar
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