Buse, 9,5 saat sonra kurtarıldı

Buse ile birlikten bir kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Bakan Pakdemirli, enkazda kalan Buse Asyılmaz ile telefonla görüşmüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Pakdemirli, yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalan Buse Asyılmaz ile telefonla görüşmüştü. Asyilmaz ile birlikte toplam 5 kişinin apartmandaki bir diş hekimliğinde bulunduğu deprem sonrası enkaz altında kaldığı öğrenildi. Bakan Pakdemirli, Asyılmaz ile birlikte diğer 4 kişinin kurtarılması için ekiplerin sürdürdüğü çalışmaları bölgede bekleyerek yakından takip ediyor.