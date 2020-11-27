"Bursamızın düzenli büyümesi için gece-gündüz çalışıyoruz"

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Mili Savunma Komisyonu Başkan Vekili Refik Özen, tüm ekonomik potansiyelleri ile sürekli gelişen Bursa’nın sanayideki gücüne güç katarken tarihi ve doğal güzelliklerini de korumaya çalışarak düzenli bir şekilde büyümesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ve Emek- Şehir Hastanesi Bursaray ihalesinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Ulaştırma Bakanlığı desteği ile yaklaşık 11 milyar TL tutarındaki bu iki yatırımdaki ilerlemenin pandemi sürecinin olumsuzluklarına rağmen devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin dünyaya açılacak kapılarından olacak TOGG’un Bursa’da imal edilecek olması, Bursa’ya yapılan sağlık yatırımları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile yürüttüğü Hanlar Bölgesi projesinin Türkiye’nin güzide şehirlerinden olan lokomotifi Bursa’ya yakışır hizmetler olduğunu ifade etti.

SANAYİMİZİ GELİŞTİRİRKEN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZİ DE ÖN PLANA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra ihracat hacmi olarak ikinci büyük şehir olması ile aynı zamanda bir sanayi kenti niteliğini taşıdığını anlatan Refik Özen, “Bursa tüm potansiyelleri ile olduğu gibi aynı zamanda bir sanayi şehri olarak büyümesini sürdürecektir. Ancak bunu yaparken şehrin doğal ve tarihi güzelliklerinin korunması da gerekiyor. Bu anlamda Bursa’nın düzenli büyüyebilmesi açısından önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bursamızı Türkiye’nin ekonomik anlamdaki lokomotiflerinden biri yapan güce sahibiz. Bunun yanı sıra TEKNOSAB gibi Türkiye’ye örnek bir proje yükseliyor. Bursamızın tüm yerel dinamikleri ile şehrimizin ve ülkemizin gücüne güç katmak için çalışıyoruz” dedi.

BURSA İLKLERİ İLE TÜRKİYE’YE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirilen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortak projesi Gökmen Uzay, Havacılık Eğitim Merkezi’nin Bursa’nın vizyonunu sergileyen önemli bir çalışma olduğunun altını çizen Milletvekili Refik Özen, Bursa’nın ilklerle birçok konuda öncülük ettiğini söyledi. Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası niteliğindeki BTSO’nun Bursa ekonomisine ve sanayisine, ihracatına değer kattığını belirten Refik Özen, İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyeleri önderliğinde BTSO ve iştiraklerinin önemli çalışmalara imza attığını vurguladı. Çalışan, üreten, katma değer sağlayan yapısıyla her zaman örnek gösterilen Bursa’nın bu yapısıyla her zaman Türkiye’yi güçlü geleceğine taşıyan en önemli şehirlerinden biri olacağının altını çizen Refik Özen, Bursa ve Türkiye ekonomisine güç vermek için çalışan herkese teşekkür etti.