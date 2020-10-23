Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1195
ALTIN
489.210
DOLAR
7.9460
STERLİN
10.3960
EURO
9.4145
EBRU GÜNDEŞ'İN ŞARKISINI SÖYLEDİ
Koronavirüs sürecinde teknoloji hayatlarımızı nasıl etkiledi?
Koronavirüs sürecinde teknoloji hayatlarımızı nasıl...
“Çenelerimizin boyutları küçülüyor”
“Çenelerimizin boyutları küçülüyor”
“Hiç belirti olmadan da kriz gelebiliyor”
“Hiç belirti olmadan da kriz...
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursalı Tasarım Tescilinde Türkiye’nin Zirvesinde..

Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor.

23 Ekim 2020 Cuma 14:39
9 Okunma
Bursalı Tasarım Tescilinde Türkiye’nin Zirvesinde..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri’ araştırmasındapek çok kategoride yer alma başarısı gösteren Bursalı, tasarım tescil sayısına göre Türkiye’nin en çok tasarım tescil ettiren firması oldu.

Bursa - Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, başarı zincirine her geçen gün yeni halkalar eklemeye devam ediyor. Ar-Geve yenilik odaklı yaptığı çalışmaları ödüllerle taçlandıran firma, Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-GeHarcaması Yapan Şirketleri-2019” araştırmasında Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonları arasında gösterilmenin gururunu yaşadı. Yapılan araştırmaya göre Bursalı, tasarım tescil sayısında Türkiye’nin en çok tasarım tescil ettiren firması oldu. Türkiye’nin tekstil sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge& Tasarım Merkezi unvanını elinde bulunduran Bursalı, 2019 yılında Ar-Ge Merkezinde alınan tasarım tescil sayısına göre50 firma arasında ilk sırada yer alırken,marka sıralamasında ise 45’inci firma olarak gösterildi. Bununla birlikte Bursalı, 2018 yılında Türkiye'de en çok Ar-Ge harcaması yapan 250 firma arasında 231’inci sırada yer alırken, 2019’da 31 basamak birden yükselerek 200’üncü sırada yerini aldı. 

Bu gurur tüm Bursalı ailesinin.. Kuruldukları günden bu yana bilgi ve teknoloji temelli yenilikçi çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, Ar-Ge ve yenilik odaklı yatırım çalışmalarının karşılığında böylesine önemli ödüllerle onurlandırılmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sürdürülebilir yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bursalı, “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri-2019 araştırmasında pek çok kategoride listede yer aldığımız için oldukça gururluyuz. Şirket olarak, yatırım çalışmalarımız sonucunda bu tarz ödüllere layık görülmek çok güzel. Bu başarı çalışanlarımızın. Tüm Bursalı ailesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Sektörümüzün geleceğine yön veriyoruz. Bursalı olarak sürekli geliştirdikleri ürünleri ile dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Bursalı, yenilikçi çözümler üretmek ve yeni ürünler geliştirmek adına çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Bursalı, daima gelecek odaklı adımlar attıklarına dikkat çekerek, “Sektörümüzün yön veriyoruz. Verimlilik artışı, yüksek kalitede ve çevre dostu üretim hedeflerini esas alarak, Ar-Ge çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nuacotton markamızla dünyanın her coğrafyasındaki müşterilerimize fonksiyonel ürünler sunarak, fark yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BursaTasarımTescilTürkiyeZirveMustafa Yıldızönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nilüfer’den Kırcaali’ye Destek..
Nilüfer’den Kırcaali’ye Destek..
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Edirne'ye gelen Bulgarlar, kasalarla palamut alıyor
Nilüfer-İzmir Dayanışması..
Nilüfer-İzmir Dayanışması..
Başkanlar Nilüfer İçin Buluştular..
Başkanlar Nilüfer İçin Buluştular..
Fındık ağaçlarını kurutan kahverengi kokarca böceğine damacanalı önlem
Fındık ağaçlarını kurutan kahverengi kokarca böceğine damacanalı önlem
Azerbaycan'ın, Ermenistan'a karşı cephe zaferini sanata dönüştürdü
Azerbaycan'ın, Ermenistan'a karşı cephe zaferini sanata dönüştürdü
Yola EYP atıp kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Yola EYP atıp kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kebapçılar arasındaki rekabet yeniden alevlendi
Kebapçılar arasındaki rekabet yeniden alevlendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma