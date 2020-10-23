Bursalı Tasarım Tescilinde Türkiye’nin Zirvesinde..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri’ araştırmasındapek çok kategoride yer alma başarısı gösteren Bursalı, tasarım tescil sayısına göre Türkiye’nin en çok tasarım tescil ettiren firması oldu.

Bursa - Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, başarı zincirine her geçen gün yeni halkalar eklemeye devam ediyor. Ar-Geve yenilik odaklı yaptığı çalışmaları ödüllerle taçlandıran firma, Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-GeHarcaması Yapan Şirketleri-2019” araştırmasında Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonları arasında gösterilmenin gururunu yaşadı. Yapılan araştırmaya göre Bursalı, tasarım tescil sayısında Türkiye’nin en çok tasarım tescil ettiren firması oldu. Türkiye’nin tekstil sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge& Tasarım Merkezi unvanını elinde bulunduran Bursalı, 2019 yılında Ar-Ge Merkezinde alınan tasarım tescil sayısına göre50 firma arasında ilk sırada yer alırken,marka sıralamasında ise 45’inci firma olarak gösterildi. Bununla birlikte Bursalı, 2018 yılında Türkiye'de en çok Ar-Ge harcaması yapan 250 firma arasında 231’inci sırada yer alırken, 2019’da 31 basamak birden yükselerek 200’üncü sırada yerini aldı.

Bu gurur tüm Bursalı ailesinin.. Kuruldukları günden bu yana bilgi ve teknoloji temelli yenilikçi çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, Ar-Ge ve yenilik odaklı yatırım çalışmalarının karşılığında böylesine önemli ödüllerle onurlandırılmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sürdürülebilir yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bursalı, “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri-2019 araştırmasında pek çok kategoride listede yer aldığımız için oldukça gururluyuz. Şirket olarak, yatırım çalışmalarımız sonucunda bu tarz ödüllere layık görülmek çok güzel. Bu başarı çalışanlarımızın. Tüm Bursalı ailesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Sektörümüzün geleceğine yön veriyoruz. Bursalı olarak sürekli geliştirdikleri ürünleri ile dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Bursalı, yenilikçi çözümler üretmek ve yeni ürünler geliştirmek adına çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Bursalı, daima gelecek odaklı adımlar attıklarına dikkat çekerek, “Sektörümüzün yön veriyoruz. Verimlilik artışı, yüksek kalitede ve çevre dostu üretim hedeflerini esas alarak, Ar-Ge çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nuacotton markamızla dünyanın her coğrafyasındaki müşterilerimize fonksiyonel ürünler sunarak, fark yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.