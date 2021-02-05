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Bursa’daki 2 Asırlık Bina ilk Günkü ihtişamına Kavuşturuldu

05 Şubat 2021 Cuma 13:25
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Bursa’daki 2 Asırlık Bina ilk Günkü ihtişamına Kavuşturuldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa’da 19’uncu yüzyılda Osmanlı mimarisinin tüm özellikleriyle inşa edilen, Devlet Misafirhanesi ve Rus Konsolosluğu olarak kullanıldıktan sonra konut olarak değerlendirilen ve 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanan 200 yıllık binayı ilk günkü ihtişamına kavuşturan restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeoparktan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden, Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda yapılan restorasyonlarla Bursa’yı adeta bir açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye’deki 200 yıllık tarihi binayı da ilk günkü ihtişamına kavuşturdu.

Muradiye Külliyesi’nin yakınında bulunan ve 19’uncu yüzyılın ilk yarısında Osmanlı mimarisinin özellikleriyle inşa edilen tarihi bina, ilk olarak 1836 yılında Devlet Misafirhanesi olarak, daha sonra ise Rus Konsolosluğu olarak kullanıldı. 1877 yılında konut olarak kullanılmaya başlayan ve emekli Harita Mühendisi Yarbay ve Dağlama Sanatçısı merhum Hüsnü Züber tarafından satın alınan bina, restorasyonun ardından 1992 yılında Müze Eve dönüştürüldü. Züber, yakma dağlama tekniği ile yaptığı ağaç kaşıklardan oluşan geniş koleksiyonu sergilediği ve aynı zamanda yaşadığı Müze Evi 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı. Tarihi binayı ilk günkü ihtişamın kavuşturmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bursa Valiliği’nin de destek verdiği restorasyon çalışmalarıyla 2 asırlık bina ilk günkü görkemli halini yeniden kazandı. Gençlik merkezi. Çalışmalar kapsamında tarihi binanın tamamen elden geçirildiğini, ahşap karkas taşıyıcılardan çürüyen ve yıprananların değiştirildiğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, böylelikle tarihi açıdan zengin olan Muradiye’nin bir değere daha kavuştuğunu söyledi. Bölgedeki bir eseri daha ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Müze özelliğini de koruyarak, özellikle mahalle sakini olan çocukların, gençlerin, hanımların burayı daha çok kullanabilmesine yönelik bir düzenleme yapacağız. Burası içerisinde kütüphanesi, gençlerin derslerini çalışabileceği sessiz alanlar, ücretsiz internet hizmeti, seminer, danışma ofisi, etüt odaları ve farklı atölye çalışmalarına imkan sağlayan alanları ile bir gençlik merkezi olarak hizmet verecek. Ayrıca bahçede de özellikle yaz aylarında açık hava sineması, gençlik söyleşileri ve farklık etkinlikler gerçekleştirilebilecek” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Bursadaki 2 Asırlık Bina Ilk Günkü Ihtişamına Kavuşturuldu
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