Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'258 bin 651 kişiye 'seyahat' izni verildi'
'258 bin 651 kişiye 'seyahat'...
Bakan Pekcan'dan flaş açıklama
Bakan Pekcan'dan flaş açıklama
Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdular
Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği...
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm aşamalarını rehberde topladık
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa Valiliği'nden maske zorunluluğu açıklaması

Bursa Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı yeni tedbirlerle, belirlenen cadde ve alanlarda, iş yerlerinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

22 Mayıs 2020 Cuma 08:59
0 Okunma
Bursa Valiliği'nden maske zorunluluğu açıklaması
Bursa Valiliği, tarafından yapılan duyuruda, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yoğunluğun çok olduğu cadde ve alanlarda vatandaşlara, işyeri sahiplerine ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi. Valilik, tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabileceğini açıkladı.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgının görüldüğü andan itibaren Sağlık bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararları uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda; İl Hıfzısıhha Kurulumuzun 21.05.2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile;

İlimizin tüm ilçelerinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte yazılı cadde ve alanlarda vatandaşların, iş yeri sahipleri ve çalışanlarının, ağzı burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabilecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKoronavirüsSalgınPandemiMaske
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir İl Müftüsü Balkan: 'Profesyonelce bir saldırı'
İzmir İl Müftüsü Balkan: 'Profesyonelce bir saldırı'
Mardin'de maske takma zorunluluğu
Mardin'de maske takma zorunluluğu
Çaydan sonra fındıkta işçi endişesi
Çaydan sonra fındıkta işçi endişesi
'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor
'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor
Van'da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van'da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Koronavirüs arı satışlarını yüzde 100 artırdı
Koronavirüs arı satışlarını yüzde 100 artırdı
Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Siirt'te kentsel dönüşüm başladı
Siirt'te kentsel dönüşüm başladı
Bayburt'ta yeni bitki türü keşfedildi
Bayburt'ta yeni bitki türü keşfedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı