Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bayrağı bundan sonra Priene'de dalgalanıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından Aydın/Söke'de yürütülen Priene Kazıları’nın 2021 sezonu çalışmalarına başlandı.

Antik İonia Bölgesi’nin önemli kentlerinden birisi olan Priene, 2018 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne alınmıştı. Bu yıl Antik Kent’in bazı kutsal alanları ile nekropol sahasında araştırma ve kazılar yapılarak, buralardan elde edilen buluntular kazı laboratuvarında tasnif edilerek incelenip bilimsel yayınları hazırlanacak.

BUÜ personelinin Priene’deki çalışmaları esnasında konakladığı ve araştırmalarını yürüttüğü bina, 1894 yılında kazı evi olarak inşa edilen ve Türkiye’de halen kullanımda olan en eski örnek olarak tescil edildi.

Ayrıca; Priene Kazı ve Araştırmaları, BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından da destekleniyor.