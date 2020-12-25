Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Bologna süreci tamamlanıyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Bologna süreci çalışmalarının koordinasyonunu gerçekleştirmek üzere Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nermin Bulunuz koordinatör olarak atandı.



NERMİN BULUNUZ KİMDİR?

Lisansını Biyoloji Eğitimi alanında ODTÜ’de (1995) yapan Doç. Dr. Nermin Bulunuz, Yüksek Lisansını Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Fen Bilimleri eğitimi alanında (2003), doktorasını ise Atlanta Georgia State University’de Fen Eğitimi alanında (2006) tamamlamıştır. Dr. Bulunuz, 2000 yılından bu yana Bursa Uludağ Üniversitesi’nde uluslararasılaşma süreçlerinde farklı kademelerde katkıda bulunmuştur. BUÜ Rektörlüğü, YÖK denetleme raporlarında vurgulanan uluslararasılaşma hedefinde daha iyi bir düzeye gelme yönündeki kararlılığı çerçevesinde Bologna çalışmalarına hız kazandırdı. Bu hedefle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu başkanlığında, UAİ Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Şenay, Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Nermin Bulunuz, Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Ozan Aşık ve UAİK personelinin katılımıyla yapılan Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinasyon toplantısında, önümüzdeki günlerde Bologna Süreci çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi konusu ele alındı. Toplantıda, YÖKAK raporunda BUÜ’nün %97’si tamamlanmış kabul edilen Bologna Bilgi Paketi’nin bilimsel ve eğitsel olarak içerik ve nitelik bakımından, daha etkin ve öğrenci dostu bir sürece ivedilikle evrilmesi konusunda yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

BOLOGNA SÜRECİ HAKKINDA

Türkiye’nin 2001 tarihinde üye olduğu Bologna süreci, “Avrupa Yükseköğretim Alanı” oluşturmak üzere 1999 yılında başlatılan bir akademide uluslararasılaşma çalışmasıdır. Yükseköğretimde uluslararasılaşma, eğitim ve araştırmada kalite ve rekabet gücünün artması için etkin mekanizmalar kurmayı, kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmayı ve uluslararası geçerliliği olan diploma ile uluslararası öğretimi hedefleyen bir süreçtir. Üniversitemizde Bologna süreci çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi için ilk kez 2002 yılında Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü kurulmuştur. O yıllardan günümüze uluslararasılaşma süreçlerinde önemli adımlar atılmış, eş zamanlı yürütülen kalite yönetim sistemleri çalışmaları ve Bologna süreci kararlılıkla sürdürülmüştür. 2006 yılında Diploma Eki Etiketi için yapılan başvurunun kabul edilmesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi mezunlarına diploma eki verilmeye başlanmıştır.

Bologna sürecinin etkin olarak yürütülmesi, uluslarararası alanda diploma ve derecelerin tanınması için geliştirilen Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) uygulamaları yanı sıra Erasmus, Mevlana, Secondos gibi programlar aracılığı ile öğrenim ve staj imkanları için hareketliliğinin artması, kalite güvence sistemlerinin oluşturulması ve uygulanması gibi çalışmalar Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına farklı ülkelerde öğrenim ve mesleki kazanım edinme imkanları sunmaktadır.