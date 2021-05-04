BURSA ULUDAĞ TTO İLE HEDEF BÜYÜTTÜ VE EN BAŞARILI KOBİ SEÇİLDİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO) firmalarından Floteks Plastik, başarılarıyla dikkati çekiyor. TÜBİTAK verilerine göre Türkiye’nin en başarılı KOBİ sanayi kuruluşu olan firmanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Koordinatörü Tuğrul Karasarlıoğlu, “Ufuk 2020 projelerinden şimdiye kadar aldığımız toplam 1,6 milyon Euro fon ve ayrıca birçok patentli ürünü bünyenizde barındırarak üretimimizin yüzde 35’ini de ihraç ediyoruz” dedi. AB’DEN 1,6 MİLYON EURO FON. Bursa sanayisine önemli katkılar sağlanmasına aracılık eden Bursa Uludağ TTO, firmalarının başarılarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 1983 yılında kurulan Floteks’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Koordinatörü Tuğrul Karasarlıoğlu, 3 yıldır görev aldığı Floteks’te Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel ile birlikte 2013 yılından beri Avrupa Birliği projeleri üzerine çalışmalar kaydettiklerini söyledi. 30 bin metrekare kapalı alanda rotasyon teknolojisi ile plastikten yakıt deposu ve pek çok büyük ebatlı plastik parça ürettiklerini kaydeden Karasarlıoğlu,12 Mayıs 2020 tarihli Avrupa Birliği verilerine göre TÜBİTAK’ın, Floteks’i Ufuk 2020 projelerinde son 3 yılda hibe olarak aldığı 1,6 milyon Euro fon ile KOBİ ölçeğinde Türkiye’nin en başarılı sanayi kuruluşu olarak belirledi.En son yer aldığımız IsoPrep projesi halen devam ediyor. Bu projenin pilot tesisi, İngiltere TWI şirketi bünyesinde yapılacaktı. Daha sonra maliyet ve başka nedenlerden dolayı firmamızda yapılması için proje değişikliğine gidildi. Bu yıl içerisinde Floteks fabrikasında bu tesis yapılacak. Pilot tesis tamamen Türk alt yüklenicilerle yapılacağı için ülkemize ayrıca döviz kazandıracak diye konuştu.

İNOVATİF ÜRÜNLER GELİŞTİRİLİYOR. Floteks’in yeni ürünü amorf tasarım plastik yakıt deposuComPTank’ın marka ve patentini aldıklarını da dile getiren Tuğrul Karasarlıoğlu,”Bu ürün, normalde ayrı olan mazot ve ad-blue (Üre) tanklarını tek bir tankta birleştiren inovatif bir tasarımdır. Ağır nakil vasıtalarında kullanılacak şekilde tasarlandı. Karbon salınımı da daha düşük seviyededir. Ayrıca rotasyon kalıplama teknolojisini kullandığımız için daha ekonomik ve hızlı. Ürünümüzün Hindistan’da üretilmesi için OK Play-Indiafirması ile 10 yıl süreli lisans anlaşmamızı da imzaladık” dedi. Bursa Uludağ TTO’ya çalışmalarından dolayı da teşekkür eden Karasarlıoğlu, Bursa Uludağ TTO, son yıllardaki başarılı çalışmaları ile her zaman Bursa sanayisine destek olmaya devam ediyor. Gerek projelerimiz için uzman öğretim görevlisi tavsiye etmekte, gerekse bu zorlu süreçte düzenledikleri online toplantılarla bizlere katkı sağladıkları için çok teşekkür ederiz ifadelerini kullandı.