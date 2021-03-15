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BURSA PERDER’DEN ERDOĞAN’A HAL YASASI  TEŞEKKÜRÜ..

15 Mart 2021 Pazartesi 14:24
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BURSA PERDER’DEN ERDOĞAN’A HAL YASASI  TEŞEKKÜRÜ..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hal Yasası çalışmalarının tamamlanacağını açıklaması, perakende sektöründe memnuniyetle karşılandı. PERDER Bursa Başkanı Haşim Kılıç, “Yasa ile birlikte sektörde kalite çıtası daha da yükseğe çıkacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi’ni değerlendiren Perakendeciler Derneği (PERDER) Bursa Şube Başkanı Haşim Kılıç, paket kapsamında Hal Yasası’nın tamamlanacağını açıklamasının sektörde ciddi rahatlama yaratacağını söyledi.

DEĞİŞİM KAÇINILMAZ OLACAK. Ekonomi Reform Paketi’nin, iş dünyasının sorunların üstesinden gelebilmesi için çok önemli olduğunu belirten PERDER Bursa Şube Başkanı Haşim Kılıç, “Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, işlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaların hızla tamamlanacağı yönündeki açıklaması için şükranlarımızı sunuyoruz. Hal Yasası çalışmalarının tamamlanması, sektörümüzün önünü görebilmesi ve yatırım hamlelerini hayata geçirebilmesi için hayati önemde. Bu bağlamda, yasanın hayata geçmesiyle birlikte önemli bir değişim sürecine gireceğiz” diye konuştu.

DAHA KALİTELİ HİZMET SUNACAĞIZ. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmaların geliştirilmekte olduğu yönündeki açıklamasının sürdürülebilir kalkınma için önemli olduğunun da altını çizen Haşim Kılıç, “İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaların tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz. Perakendecilik sektörü, pandemi sürecinde çok büyük ilerlemeler kaydetti. Potansiyelimizi tam olarak sahaya yansıtmış değiliz. Yasal düzenlemelerin uygulanmaya başlamasıyla birlikte sektörümüz, çok daha kaliteli hizmet sunma imkânına kavuşacak ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayacaktır. Biz PERDER Bursa olarak Hal Yasası kapsamında atılacak tüm adımların takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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BURSA PERDERDEN ERDOĞANA HAL YASASI  TEŞEKKÜRÜ..
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