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BURSA PERDER, SEKTÖRÜN SORUNLARININ TAKİPÇİSİ

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:08
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BURSA PERDER, SEKTÖRÜN SORUNLARININ TAKİPÇİSİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, sektörün sorunlarına çözümler bulunması için temaslarını sürdürüyor. Siyaset ve ekonomi bürokrasisi ile görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Kılıç, Sorunlara en etkili şekilde çözüm geliştirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye Perakendeciler Derneği Bursa Şubesi (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç; İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Üyesi ve Bursa PERDER Üyesi Fuat Alpaslan ile bir araya geldi. Kılıç, Perakende Ticaret Kanunu (Market Yasası) Taslağı ile ilgili beklentilerini ve son zamanlarda perakende sektöründe yaşanan sıkıntıları aktararak sorunların çözümü için yetkililerden söz aldı.

YASA İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİK.

Uzun süredir Perakende Ticaret Kanunu daha hızlı yürürlüğe girmesi için büyük bir çaba gösterdiklerini aktaran Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, “Ülkemizde 700 kişiye bir satış noktası düşerken, Avrupa'da 3 bin 200 kişiye bir market düşüyor. Buna rağmen ülkemizde önümüzdeki 7 yılda 15 binin üzerinde yeni marketin daha açılacağı öngörülüyor. Perakende yasası ile birlikte bu sorunun önüne geçileceğini düşünüyorum. Ayrıca sizlerin de bildiği gibi son dönemde gıda enflasyonu ve artan fiyatlardan marketler sorumluymuş gibi bir algı oluşturuldu. Bu algının market üzerinden yoğunlaşması, bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. Fahiş fiyat uygulaması yapan sektör temsilcileri olabilir ancak bunun tüm perakende sektörüne mal edilmesi oldukça yanlış. Biz PERDER olarak fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçerek tüketiciyi uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmaya devam edeceğiz dedi. SAĞLIK SEKTÖRÜ GİBİ ÇALIŞTIK. BTSO Meclis Üyesi ve Bursa PERDER Üyesi Fuat Alpaslan da kademeli normalleşme döneminde de güvenli alışveriş ortamını sağlamak adına aldıkları önlemlere dikkati çekerek “Hem müşterilerimizin, hem de çalışanlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Gıda sektörü olduğumuz için aynı zamanda da bir sağlık sektörü gibi çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki pandemiyi bütün dünyada en rahat ve en verimli şekilde geçiren ülkelerden biri olduk. Şu an üretim noktasında da Türkiye, çok ön planda. Çünkü bütün dünyada insanlar raflarda ürün bulamazken bizler hem çok çeşit, hem de kaliteli ürün sunarak insanlarımıza iyi şekilde hizmet edebildik ifadelerini kullandı.

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BURSA PERDERSEKTÖRÜN SORUNLARININ TAKİPÇİSİ
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