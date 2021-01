Bursa'nın Gururu PMS Alüminyum

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - PMS Alüminyum’dan havacılık, uzay ve savunma sanayisi için önemli adım..

Alüminyum sektöründe ülkemizin en önemli üreticileri arasında yer alan PMS Alüminyum, toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde; uzay, havacılık ve savunma sanayisi şirketleri açısından son derece kritik öneme sahip olan kalite denetimlerinden başarıyla geçti. TEKNOSAB’da devreye almaya hazırlandığı yeni fabrika yatırımıyla, yüksek magnezyumlu alaşımlar üretmeyi ve savunma sanayisine yönelik çalışmalarını hızlandırmayı hedefleyen PMS Alüminyum; savunma sanayisi, havacılık ve uzay endüstrisi için standartlaşmayı esas alan denetimleri de başarıyla geçerek, AS 9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Alüminyum sektöründe 1988 yılından beri üretim yapan ve sektörün Türkiye’deki en önemli üreticileri arasında yer alan PMS Alüminyum, geleceğe dönük önemli adımlar atmaya devam ediyor. PMS Alüminyum; uzay, havacılık ve savunma sanayisi şirketleri açısından son derece önemli olan kalite denetimlerinden başarıyla geçerek, AS 9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikasını almaya hak kazandı. Şirket olarak; inşaat, otomotiv, raylı sistemler, savunma sanayi, beyaz eşya, makine sanayi, elektrik elektronik, solar enerji ve ses yalıtım sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini belirten PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, alüminyumun kullanıldığı her sektörde Türkiye’yi global ölçekte temsil ettiklerini söyledi. Bu doğrultuda, sektörleri için gerekli olan kalite belgelerini almaya devam ettiklerini ifade eden Çağlayan, AS 9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikasını almaya hak kazandıklarını kaydetti. Çağlayan, tüm denetimleri başarı ile geçerek bu belgeyi aldıklarını dile getirerek, “Bu belge; uzay, havacılık ve savunma sanayisi şirketlerinin Kalite Yönetim Sistemleri için yaygın olarak kabul edilen ve ilgili alanlarda standartlaşmayı hedefleyen bir kalite yönetim sistemi belgesidir. Firma olarak, ilk günden beri toplam kalite yönetimi anlayışıyla hareket etmekteyiz. Bu belgede kaliteli üretim anlayışına verdiğimiz önemin bir kanıtı. Müşterilerimizden gelen talep sonucunda aldığımız bu sektörel bazlı sertifikamız ile ilgili sektörlerdeki müşterilerimize direkt satış yapabileceğiz” dedi. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Havacılık ve savunmanın özellikle güvenlik açısından titizlik gösterilmesi gereken sektörler olduğuna dikkat çeken Çağlayan, hata olasılığının sıfır olması gereken bu sektörlerde, yüksek kalite beklentisi bulunduğunu kaydetti. Çağlayan, bu nedenle böylesine önemli bir belgeye sahip oldukları için çok gurur duyduklarının altını çizerek, “Firmamızın havacılık, uzay ve savunma sanayindeki ulusal ve global müşterilerine vereceği hizmeti onaylayan bu uygunluk belgesini aldığımız için çok mutluyuz. Sektörün en önemli gerekliliklerinden biri olan bu belgeyi almamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu. PMS geleceğe deneyim katar. İnovasyon odaklı çalışmalara imza atarak, küresel düzeyde markalaşmaya devam edeceklerini ifade eden PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, tüm üretim süreçlerinde modern teknolojiden yararlandıklarını ve müşterileri için en iyisini üretme hedefi ile yol aldıklarını söyledi. Çağlayan, yüksek teknolojileri ve sahip oldukları deneyimleri ile sektörlerinin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verdiklerine dikkat çekerek, Sürekli iyileştirme çalışmaları ile ilerlemeye ve kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Hizmet kalitemizi, aldığımız bu belgelerle birlikte her geçen gün artırıyoruz. ‘PMS geleceğe deneyim katar’ mottomuzla, inovasyon odaklı çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz diye konuştu. Yerli üretimi geliştirmek adına çalışmalar yapılıyor… Üretimde yerli ve milli olmaya büyük önem verdiklerinin altını çizen Çağlayan, yerli üretimi geliştirmek adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Çağlayan, PMS olarak yüzde 100 Türk sermayesi üretimleri ile çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, Kısa bir süre içerisinde TEKNOSAB'da 100 dönümlük dördüncü fabrikamızı etap etap açacağız. Yeni tesisimizle tam entegre üretim yapısına sahip olmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımımızla yüksek magnezyumlu alaşımları üreteceğiz ve savunma sanayisine yönelik çalışmalarımız olacak. Aldığımız bu belge ve yeni yatırımımızla, hedeflerimize doğru emin adımlarla yol almaya devam edeceğiz dedi.